Top filme documentare pe Netflix: ce ar trebui să vezi în 2018

Dacă vrei să mai înveți câte ceva și să te uiți la niște documentare bune, anul 2018 este perfect pentru asta. În perioada următoare, Netflix va lansa mai multe filme și seriale documentare care s-ar putea să-ți capteze atenția.

Top filme documentare pe Netflix în 2018: Icarus, proaspăt premiat cu Oscar

Icarus este un film documentar care a câștigat un Oscar în 2018. Documentarul abordează tema dopajului. Personajul principal este Bryan Fogel, un ciclist amator care încearcă să se dopeze, într-o perioadă în care există un mare scandal pe această temă. În acest demers, Fogel îi cere ajutorul doctorului Grigory Rodchenkov, șeful laboratorului rus anti-dopaj. Acesta pune la cale un plan prin care ciclistul să poată lua anumite droguri fără să fie prins.

AlphaGo e-n top filme documentare pentru că ne pregătește de viitor

Filmul AlphaGo ecranizează una dintre cele mai interesante descoperiri din sfera inteligenței artificiale. Este vorba despre un algoritm care te învață cum să joci un vechi board game chinezesc numit Go. Algoritmul a fost dezvoltat de o echipă de cercetători din Londra care lucrau în laboratorul DeepMind. Acesta i-a costat pe cei de la Google 400 de milioane de lire, în 2014.

Jim & Andy: The Great Beyond spune pe Netflix povestea actorului cu personajul

Filmul documentar Jim & Andy: The Great Beyond reprezintă o îmbinare a unor interviuri contemporane cu Jim Carrey și realizarea filmului Man on the Moon, apărut în 1999. În acel fim, Jim Carrey juca rolul comediantului Andy Kaufman. Jim & Andy: The Great Beyond prezintă, printre altele, imagini de la filmările pentru Man on the Moon și eforturile actorului de atunci, de a intra în pielea personajului.

Top filme documentare pe Netflix: Under the Sun

Regizorului Vitaly Mansky i-a luat doi ani să negocieze cu guvernul nord coreean, pentru a putea filma filmul documentar Under the Sun. Scenariul și temele filmului au fost alese cu acordul Coreei de Nord. Filmul prezintă povestea unei fetițe de opt ani, Zin-mi, care se pregătește să se înscrie în Uniunea Copiilor din Coreea de Nord.

Dirty Money e despre scandalul Dieselgate așa cum voiai să-l știi

Dirty Money este un serial-documentar Netflix, care are șase episoade. În fiecare dintre acestea este abordat un alt subiect, dar toate au o temă comună – corupția din rândul oamenilor de afaceri. Fiecare dintre episoade se axează pe un anumit caz, care este prezentat cu ajutorul interviurilor. Astfel, în Dirty Money poți vedea corupția și toate mizeriile pe care băncile și corporațiile și marile companii le fac.

Top filme documentare pe Netflix de văzut în 2018: Minimalism

Minimalism este un documentar care abordează tema unei filosofii de viață simple. Acesta ne prezintă lumea ”nebună” în care am ajuns să trăim și dezavantajele consumerismului. În documentar găsim interviuri cu persoane care au abordat acest stil de viață minimalist și care ne dezvăluie cât de mult li s-a schimbat viața din acel moment.

Take Your Pills despre medicamentele care te fac să muncești și înveți ca locomotiva

Take Your Pills este un documentar despre consumul de amfetamine precum Adderall și Ritalin. De obicei, acestea sunt prescrise pentru pacienții cu tulburare hiperchinetică cu deficit de atenție (ADHD), însă în prezent oamenii au ajuns să consume aceste medicamente pentru a învăța mai bine și pentru a avea o capacitate mai bună de concentrare per total. Documentarul prezintă istoria amfetaminelor și cum au ajuns acestea atât de populare.

The Big Short nu-i chiar documentar, dar te învață despre criza financiară de acum un deceniu

Regizorul The Big Short, Adam McKay abordează tema crizei financiare din 2009. Filmul te învață care au fost motivele izbucnirii acesteia și stipulează că oamenii de afaceri de pe Wall Street au cam prevăzut acest fenomen. Dacă te pasionează finanțele și ești curios să-i vezi pe Ryan Gosling și Brad Pitt în acțiune, The Big Short este filmul tău.

Top filme documentare 2018 pe Netflix: Planet Earth: The Complete Collection

Dacă îți place să te uiți pe Național Geographic și să înveți câte ceva despre natură și animale, această serie de documentare o să te prindă. Planeth Earth este o serie de documentare despre natură și mediul înconjurător. Seria este produsă de BBC Natural History Unit și a fost unul dintre cele mai costisitoare documentare făcute vreodată. Seria a primit patru premii Emmy, un premiu Peabody, dar și un premiu oferit de Royal Television Society.

Netflix te învață și despre al Doilea Război Mondial în World War II in Color

Netflix aduce World War II in Color, un documentar inedit despre Al doilea Război Mondial. În cazul în care te-ai plictisit de cărțile de istorie poți să înveți despre Frontul de Est, Frontul de Vest, Campania din Africa de Nord și Războiul Pacificului din această serie de documentare Netflix. Cele 13 episoade îți arată Al doilea Război Mondial așa cum nu l-ai văzut până acum la lecțiile de istorie.

Alimentația arată cu totul altfel în acest documentar pe Netflix: Rotten

Rotten e un documentar Netflix despre industria alimentară. Pe lângă controversele din industria alimentară, Rotten prezintă și situația actuală a fermierilor. Dacă urmărești acest documentar o să afli lucruri interesante despre alimentele pe care le credeai sănătoase și o să te gândești de două ori înainte să mănânci la un restaurant sau înainte să-ți cumperi niște fructe de mare.

Top filme documentare pe Netflix (acum și cu Dumnezeu): The Story of God with Morgan Freeman

The Story of God with Morgan Freeman este un documentar american care are două sezoane. În acest documentar, Gorgan Freeman este călăuza ta și îți prezintă diferite culturi și percepția oamenilor despre Dumnezeu. Acesta călătorește în diferite colțuri ale lumii și își pune întrebări filosofice despre Dumnezeu, despre originea Universului și despre influența științei asupra acestor subiecte.

Politica din House of Cards devine reală în documentarul Get Me Roger Stones

Get Me Roger Stones este un film documentar Netflix care prezintă viața și cariera republicanului Roger Stone. Acesta este ”confidentul” lui Donald Trump și este maestru în controverse și manipulare media. Documentarul prezintă cariera politică de mai bine de 50 de ani a acestuia și, odată cu ea, istoria Americii și implicațiile sale.