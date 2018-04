Ce e nou pe Netflix în aprilie: filme de Oscar și călătorii în timp

Netflix a anunțat noutățile pentru aprilie. Aceasta e o listă mai mică, dar mai axată pe filme de Oscar și pe titluri aproape legendare.

Dacă vrei să știi ce e nou pe Netflix în aprilie, lista aceasta te va ajuta. Vreo o călătorie în timp până în 2035? Sau poate vrei o vizită plină de surprize în Tokyo? Lista cu ce e nou pe Netflix în aprilie aduce filme de Oscar ca Spotlight, Lost in Translation, Eternal Sunshine of the Spotless Mind sau Twelve Monkeys.

Filmele sunt deja disponibile pe platformă, din 1 aprilie, iar mai multe detalii despre acestea ai mai jos:

Spotlight – disponibil pe Netflix din 01.04.2018

Regizor: Tom McCarthy

Actori: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams

Synopsis: O echipă de ziariști de la Boston Globe anchetează un caz șocant de molestare a unui copil în cadrul bisericii catolice, caz mușamalizat de către aceasta.

Gen: crimă, drama, istoric

Premii și nominalizări Oscar: cel mai bun film (câștigător): Michael Sugar, Steve Golin, Nicole Rocklin, Blye Pagon Faust; cel mai bun scenariu original (câștigător): Josh Singer, Tom McCarthy; cel mai bun regizor (nominalizat): Tom McCarthy; cel mai bun montaj (nominalizat) – Tom McArdle; cea mai bună actriță în rol secundar (nominalizat) – Rachel McAdams; cel mai bun actor in rol secundar (nominalizat) – Mark Ruffalo

Lost in Translation – disponibil pe Netflix din 01.04.2018

Regizor: Sofia Coppola

Actori: Bill Murray, Scarlett Johansson

Synopsis: Soția neglijată a unui fotograf și un actor celebru dat uitării – două suflete care, pierdute în vizită la Tokyo, își găsesc alinarea ținându-și companie unul altuia.

Gen: Dramă

Premii și nominalizări Oscar: cel mai bun scenariu original (câștigător): Sofia Coppola; cea mai bună imagine (nominalizat): Ross Katz, Sofia Coppola; cel mai bun regizor (nominalizat): Sofia Coppola; cel mai bun actor în rol principal (nominalizat): Bill Murray

Eternal Sunshine of the Spotless Mind – disponibil pe Netflix din 01.04.2018

Regizor: Michel Gondry

Actori: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson

Synopsis: După ce află că fosta lui iubită a suferit un experiment medial care i-a șters din minte amintirile cu el, un bărbat vrea să facă același lucru și în privința ei.

Gen: dramă, romantic, SF

Premii și nominalizări Oscar: cel mai bun scenariu original (câștigător) – Charlie Kaufman, Michel Gondry, Pierre Bismuth; cea mai bună actriță în rol principal (nominalizat) – Kate Winslet

Twelve Monkeys – disponibil pe Netflix din 01.04.2018

Regizor: Terry Gilliam

Actori: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt

Synopsis: În anul 2035, un deținut se întoarce voluntar în timp pentru a găsi originea unui virus mortal, care a decimat populația cu câteva decenii în urmă.

Gen: mister, SF, thriller

Premii și nominalizări Oscar: cel mai bun actor în rol secundar: Brad Pitt; cele mai bune costume: Julie Weiss

Înainte de această listă, Netflix a anunțat și celelalte filme și seriale care o să apară în luna aprilie și la care merită să te uiți. Dacă te-ai plictisit de serialul la care te uiți sau ești în pană de idei, poți să arunci o privire peste noutățile acestei luni.