Netflix pregătește deja continuarea pentru Bright

Bright, prima tentativă a celor de la Netflix de a intra pe teritoriul Hollywood-ian, are deja asigurată o continuare a poveștii într-un nou film.

Cei de la Netflix par să fi fost destul de mulțumiți cu blockbuster-ul Bright, care a avut premiera pe platforma de streaming acum ceva mai bine de două săptămâni. Filmul de acțiune a avut un buget consistent, de 90 de milioane de dolari, iar având în vedere reacția companiei, a fost un succes destul de mare.

Criticii de film n-au primit foarte bine filmul care îi are în prim-plan pe Will Smith și pe Joel Edgerton. Pe de altă parte, majoritatea utilizatorilor obișnuiți de Netflix care au văzut filmul au fost destul de mulțumiți de el. Ca să-ți faci o idee despre diferența de opinii, pe Rotten Tomatoes filmul are un rating de doar 28% din partea criticilor, în timp ce ratingul din partea utilizatorilor ajunge la 88%.

Netflix are o politică de opacitate în ceea ce privește statisticile legate de filmele și serialele pe care le oferă. Totuși, câteva date din piață arată că aproximativ 11 milioane de oameni s-au uitat la Bright în primele trei zile după premiera de pe platformă, cifra fiind destul de bună. Revista Variety arată că Will Smith și Joel Edgerton se vor întoarce în sequel, mai mult ca sigur, alături de David Ayers.

În ceea ce privește prima parte, deja apărută, dacă vrei să te uiți la un film bunicel cu Will Smith, fără să mai fie nevoie să mergi la cinema pentru asta, atunci poți să încerci Bright pe Netflix. Dacă îți faci un scop din a fi deranjat de faptul că elfii sunt bogați, iar orcii sunt pătura joasă a societății, cu băieți de cartier care ascultă hip-hop, atunci filmul s-ar putea să nu fie tocmai pentru tine.