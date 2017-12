Bright e un film care folosește o poveste deja clasică, peste care adaugă câteva elemente pe care le vei găsi interesante.

Am avut ocazia să văd Bright acum ceva vreme, odată cu evenimentul Netflix despre care am scris. Aproape ca întotdeauna, am văzut filmul fără să fi avut ocazia să mă uit înainte la un trailer sau să aflu alte detalii despre poveste. M-am prins pe parcurs că substratul e același pe care l-am mai văzut și în alte filme, dar că sunt și câteva elemente noi scoase în față.

Nu sunt un mare fan al producțiilor care o dau într-o anumită categorie de SF, unde se adună super-eroi din benzi desenate sau creaturi ciudate. Totuși, am apreciat la Bright modul în care este pusă problema conviețuirii. Acțiunea se petrece într-un viitor în care oamenii trăiesc laolaltă cu orci, cu elfi și cu alte viețuitoare semi-umane. A durat câteva minute până să fac legătura cu un serial de animație care tratează aceeași temă și care mă distrează copios, Ugly Americans.

Dincolo de paralela care m-a făcut să apreciez mai mult filmul pe care probabil altfel nu l-aș fi gustat, am mai remarcat ceva: filmul are șanse să intre într-un top al peliculelor unde se folosește excesiv cuvântul ”fuck”. La început ai crede că e doar o întâmplare, dar după zece minute de film îți dai seama că fuck e pe toate gardurile.

Bright a fost primit destul de prost în America

Am remarcat că dincolo de ocean, filmul n-a fost primit foarte bine, fiind aduse la înaintare laitmotive ca rasismul, prezența disproporționată a femeilor, stereotipurile asociate cu rasele din film; pe scurt, mai tot tacâmul corect politic. Dacă îți place să te plângi de asemenea lucruri, atunci te poți uita la Bright și apoi poți să spui că e un film foarte prost și cu conotații negative. Într-adevăr, filmul nu e cel mai bun, dar nici nu merită privit doar printr-un asemenea filtru.

Ward și Jakoby ajung să fie parteneri nesperați și nedoriți în poliție, într-un moment în care toată lumea vrea să scape de acest orc, care pare că a trădat uniforma pentru rasa din care face parte. Nici Ward nu-l vrea lângă el, dar situațiile în care ajung îi silesc să colaboreze pentru a duce la îndeplinire un scop mai mare decât ranchiuna lor.

Jakoby caută metode prin care să-i dovedească lui Ward că istoricul dintre cei doi nu e așa cum pare la prima vedere. În joc sunt atât cariera, cât și viața lui, așa că trebuie să depună o muncă de convingere serioasă. Nu durează mult până ce Ward se luminează și își dă seama cu cine are de-a face. În poveste apar și o fată-elf, Tikka, dar și o baghetă magică. Așa se conturează o poveste pe care ai mai văzut-o și în alte filme, despre care vorbeam ceva mai devreme.

Povestea Bright e destul de simplă și previzibilă

Am să mă rezum doar la atât în ceea ce privește povestea filmului, pe care o poți intui dacă te iei după sintagma totul e bine când se termină cu bine. Scenele de acțiune propriu-zise sunt și ele destul de bune. Probabil că aici a fost investită o bună parte din bugetul filmului.

Ce e aparte la film e faptul că, deși e un blockbuster, nu-l vezi cap de afiș la cinema. A ajuns direct pe mai micile sau mai mediile ecrane din sufrageriile și dormitoarele posesorilor de Netflix, astfel că vom avea de-a face cu statistici relativ opace. Filmul a avut un buget de 90 de milioane de dolari, dar nu vom ști cât de mult a profitat compania de pe urma lui, câți oameni s-au uitat și toate cele.

Dacă vrei să te uiți la un film bunicel cu Will Smith, fără să mai fie nevoie să mergi la cinema pentru asta, atunci poți să încerci Bright pe Netflix. Dacă îți faci un scop din a fi deranjat de faptul că elfii sunt bogați, iar orcii sunt pătura joasă a societății, cu băieți de cartier care ascultă hip-hop, atunci filmul s-ar putea să nu fie tocmai pentru tine.