Cât de vizionat a fost Bright, cel mai scump film produs de Netflix

Netflix continuă să evite publicarea de statistici pentru conținutul său original, dar cei de la Nielsen au reușit să analizeze popularitatea Bright.

În urmă cu aproximativ o săptămână, Netflix a postat online cel mai scump lung metraj original din portofoliu. Bright a avut o distribuție de top, cu actori ca Will Smith, Edgar Ramirez, Noomi Rapace sau Joel Edgerton. Budgetul a fost de aproximativ 90 de milioane de dolari, iar regia a fost semnată de David Ayer, același regizor care a semnat filme precum Suicide Squad, End Watch sau Harsh Times. Filmul a riscat să aibă o problemă majoră de promovare din cauza scenaristului Max Landis care a fost acuzat pe Twitter de agresiune sexuală, chiar dacă nici o publicație de referință nu a reușit să confirme zvonurile până la această oră.

Dintr-un punct de vedere obiectiv, reprezintă un risc major pentru Netflix să bage atâția bani într-un film de acțiune, dar s-ar putea să fi fost o investiție de succes. Conform celor de la Nielsen, pentru Variety, filmul a fost văzut de aproximativ 11 milioane de ori doar în Statele Unite ale Americii pe parcursul primelor trei zile de la lansare.

Deși valoarea este una impresionantă, mai ales că are mari șanse să depășească 100 de milioane de vizualizări la nivel global, se pare că nu se compară cu Stranger Things 2. În aceeași perioadă de trei zile de la premieră, al doilea sezon al îndrăgitului serial a fost văzut de 15,8 milioane de ori, comparativ cu cele 11 milioane. Un alt serial original cu un public destul de numeros, premiera sezonului doi din The Crown a înregistrat doar trei milioane de vizionări.

Trecând însă peste numărul de vizionări și opinia fanilor care au îndrăgit pelicula cu Will Smith, Bright are una dintre cele mai mici note pe Rotten Tomatoes din 2017 din partea criticilor – 26%. Oficialii Netflix au aprobat producția unei continuări și, după aproximativ un an, ar trebui să ne bucurăm de Bright 2.