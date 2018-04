Netflix prezintă personajele principale din The Alienist, cel mai nou serial

The Alienist (Alienistul) este cel mai nou serial Netflix. Acesta este un thriller psihologic despre care Netflix ne oferă, în sfârșit, mai multe detalii. Serialul va apărea pe 19 aprilie.

The Alienist este bazat pe romanul lui Caleb Carr și este un serial polițist care te captivează prin crimele misterioase. Acțiunea se desfășoară în cartierele rău famate ale New York-ului din perioada ”Gilded Age”. Personajul principal este psihiatrul Laszlo Kreizler, care este obsedat de un domeniu controversat – tratarea bolilor mintale. Acesta este jucat de actorul Daniel Brühl, care a apărut în filme precum Inglourious Basterds, Rush și Captain America: Civil War.

De asemenea, acțiunea urmărește și evoluția celui mai puternic oraș al lumii, care ascunde nenumărate secrete. Alături de Laszlo Kreizler, în serialul Netflix, îi regăsim și pe Luke Evans (The Girl on the Train) și Dakota Fanning (American Pastoral).

În The Alienist, Luke Evans interpretează rolul graficianului John Moore, în timp ce Dakota Fanning este Sara Howard, o secretară ambițioasă, hotărâtă să devină prima femeie detectiv din oraș. În serial mai joacă actorii Brian Geraghty (The Hurt Locker), în rolul comisarului de poliție Theodore Roosevelt, Douglas Smith (Miss Sloane) și Matthew Shear (Mistress America). Aceștia din urmă îi interpretează pe gemenii Marcus și Lucius Isaacson.

Matt Lintz (Pixels) joacă rolul lui Stevie, un tânăr angajat de Dr. Kreizler ca șofer și curier. Robert Ray Wisdom (The Wire) joacă rolul lui Cyrus, valetul lui Kreizler, un bărbat cu un trecut sumbru și care a fost adus pe calea cea bună de Kreizler.

În cazul în care nu îți plac serialele polițiste, tot în luna aprilie, Netflix lansează primul sezon al serialului Lost in space. Acesta este un SF american bazat pe clasicul din 1965. Show-ul spune povestea unei familii de coloniști spațiali. Aceștia sunt blocați la ani-lumină de destinația finală și trebuie să rămână uniți pentru a putea supraviețui.