Zece lucruri bizare și frumoase de pe Pământ de care nu știai

Pământul poate fi uneori un loc tare bizar – dar și frumos. De la culori atât de întunecate încât nu pot fi văzute la creaturi care pot supraviețui oriunde, planeta noastră este un loc miraculos.

Planeta noastră găzduiește o multitudine impresionantă de lucruri frumoase, multe din ele rămânând într-un con de umbră. Mai jos găsești o listă cu lucrurile fascinante de pe Pământ pe care poate nu le știai.

Vantablack este cea mai întunecată substanță cunoscută din univers

Vantablack este un nanomaterial care este mai întunecat decât orice altă substanță din lume. A fost creat de Surrey NanoSystems în 2015 și este constituit din tuburi verticale de carbon care cresc pe un substrat. Nanomaterialul absoarbe 99,8% din lumina care îi atinge suprafața. Acest lucru înseamnă că oamenii nu pot vedea ceva când se uită la vantablack, fiind ca și cum ar privi într-o gaură neagră.

Există un material care arată precum o felie de nor

Aerogelul este un material extrem de ușor, format din gel și gaz. I se mai spune și fum înghețat sau nor solid, pentru că are un aspect de nor, parcă desprins din povești. Deși există mai multe rețete pentru crearea aerogelului, toate au același lucru în comun. Practic, mai multe substanțe chimice trebuie amestecate pentru a forma un gel umed, din care, ulterior, este extras tot lichidul. Rezultatul este o substanță cu o densitate extrem de mică, formată din 99% aer.

Din moment ce este atât de ușor și nu este deloc un conductor bun pentru căldură, aerogelul poate proteja o floare de flăcări dacă este pus pe petalele ei.

Copacii eucalipt-curcubeu au o scoarță ce îți aduce aminte de bomboane

În Indonezia, Papua Noua Guinee și Filipine există o specie de eucalipt-curcubeu, care pare desprins din povești. Scoarța sa are nuanțe de albastru, portocaliu, violet, verde și maro, precum niște bomboane cu fructe.

Culorile sunt rezultatul direct al procesului de „năpârlire” a copacului, conform Grădinii Botanice Missouri. Pe măsură ce bucăți din scoarță se desprind din eucalipt, copacul își dezvăluie verdele puternic al scoarței din interior. Trecerea timpului face ca verdele să se transforme într-o gamă bogată de culori.

În Columbia există o catedrală făcută doar din sare

Catedrala de Sare din Zipaquirá este o bisercă romano-catolică din Cundinamarca, Columbia. Este realizată numai din sare și se află la 180 de metri sub orășelul Zipaquirá. Cândva era o simplă mină de sare, dar astăzi poate cuprinde până la 10.000 de oameni în interiorul său. Este spectaculoasă și una din atracțiile sale este o cruce imensă de sare.

În Indonezia există un vulcan cu lavă albastră

Vulcanul Kawah Ijen din Indonezia se remarcă prin faptul că lava sa pare să fie de un albastru azuriu uimitor. Culoare provine de la cantitățile mari de gaz sulfuric care ajung la suprafață odată cu lava, după cum arată Smithsonian. Când acest gaz ia foc, flacăra sa capătă culori foarte vii, de la albastru deschis la violet.

Cel mai inaccesibil loc e în mijlocul oceanului și e uluitor de departe de țărm

Punctul Nemo se află în centrul triunghiului format din insulele Ducie, Motu Nui și Maher din Antarctica. Este cel mai inaccesibil loc de pe Pământ, cea mai apropiată zonă populată aflându-se la 1.225 de kilometri distanță. Mai apropiată de el este Stația Spațială Internațională, care se află la 415 de kilometri distanță.

Depresiunea Danakil seamănă cu o planetă extraterestră

Această depresiune se află în Etiopia și te duce cu gândul la o planetă extraterestră dintr-un film SF. Depresiunea este plină de piscine de lavă, izvoare termale în culori aprinse și terenuri din sare. Gazele din aer sunt toxice, iar o parte din piscine sunt pline de acid. Așadar, pe cât de fascinant ar fi peisajul, pe atât de periculos este.

În ocean există lacuri

Cumva pare imposibil, dar în ocean există lacuri care au un nivel de salinitate mai ridicat decât restul apei. Salinitatea ridicată face ca apa să fie mai densă în anumite zone, formând lacuri subacvatice independente de ocean. Acestea au valuri proprii, iar submarinele pot pluti pe ele.

Există însă și o parte proastă. Aceste lacuri conțin cantități toxice de metan și hidrogen sulfurat, așa că simpla încercare de a înota în ele ar fi toxică pentru oameni.

Cea mai mare creatură de pe Pământ e o ciupercă

Când te gândești la cele mai mari ființe vii de pe Pământ, poate îți vin în minte elefanți, balene, sau copaci gigantici, precum seqouia sau baobab. Totuși, cea mai mare creatură vie de pe Pământ – dacă e să ne luăm după masă – este ciuperca Armillaria Ostoyae.

Ciuperca în cauză s-a întins pe 9.651 de kilometri pătrați în Pădurea Națională Malheur din Oregon. Ea ar fi crescut pe o durată care s-ar extinde între 2.400 și 8.650 de ani și este o delicatesă culinară.

Tardigradele pot supraviețui în spațiu

Tardigradele sunt niște microorganisme extrem de interesante, care pot supraviețui aproape în orice mediu. De cele mai multe ori, ele își duc veacul în medii umede, precum noroiul sau mușchiul. Totuși, ele ar putea supraviețui și la temperaturi foarte scăzute, de până la -200 de grade Celsius, sau foarte ridicate, de până la 150 de grade Celsius, după cum arată Smithsonian.

Pe lângă asta, tardigradele pot supraviețui și radiațiilor, lichidelor care fierb, presiunii de șase ori mai mare decât cea din cea mai adâncă parte a oceanului și spațiului.