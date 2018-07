Au fost alese cele mai bune jocuri de la E3 2018, iar câștigătorul te va surprinde

Fiecare publicație de tehnologie și de gaming care participă la târgul de jocuri video din Los Angeles E3 face o retrospectivă a celor mai bune, celor mai interesante jocuri care au fost dezvăluite acolo.

Noi am selectat câteva dintre jocurile video care ni s-au părut interesante și le puteți vedea aici, dar dacă vă interesează și o altă părere, ei bine, aflați că au fost făcute și distincțiile acordate de Game Critics Awards, iar marele câștigător s-ar putea să te surprindă.

Spre surprinderea multora, remake-ul Resident Evil 2 a fost considerat ca fiind cel mai bun joc prezentat la E3.

Cel mai original joc a fost considerat Dreams realizat de Media Molecule în exclusivitate pentru PlayStation 4.

Spider Man a primit distincția de cel mai bun joc pentru console, dar și premiul pentru cel mai bun joc de action/adventure. Anthem a luat acasă premiile pentru cel mai bun joc de PC și cel mai bun joc de acțiune. Cum era de așteptat, Fifa 19 a primit premiul de cel mai bun joc sportiv, iar Forza Horizon 4, cel mai bun joc de curse.

Nintendo apare și ea pe listă cu jocul Super Smash Bros. Ultimate care a fost considerat cel mai bun joc de bătaie, iar Kingdom Hearts III a primit premiul de cel mai bun RPG.

Cel mai bun joc din prezent (Ongoing) este considerat Fortnite și Battlefield V a primit premiul de cel mai bun multiplayer, iar Total War: Three Kingdoms a luat coroana pentru cel mai bun RTS.

Mențiuni speciale pentru grafică au primit Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II (a primit mențiune specială și pentru sunet) și Ghost of Tsushima. Un alt premiu important primit de CD Projeckt Red pentru Cyberpunk 2977 este mențiunea specială pentru inovație.

Premiile Game Critic Awards sunt acordate de un juriu compus din mai mulți jurnaliști specializați pe gaming și au fost luate în considerare doar jocurile care au putut fi jucate la târg, nu toate cele prezentate.