E3 2018: Ghost of Tsushima, jocul frumos dedicat ultimului samurai

Ghost of Tsushima a impresionat la E3 2018 prin grafica uimitoare, dar și prin luptele brutale și cinematice. Din păcate, nu am putut încerca jocul. Tot ce-am văzut a fost un demo ca un teaser pentru ceea ce va fi.

„Avionul a decolat din Seattle exact înainte ca prezentarea jocului nostru să apară pe scena Sony. Abia când am aterizat am văzut reacțiile oamenilor și am respirat ușurați”, a spus Chris Zimmerman, cofondatorul Sucker Punch, studioul din spatele Ghost of Tsushima, înainte de a ne prezenta o sesiune de joc de 15 minute în spatele ușilor închise în cadrul evenimentului E3.

O diferență esențială față de clipul redat pe scenă a fost că dialogul a fost în limba japoneză.

Așadar, jucătorul va avea opțiunea de a rula jocul în limba engleză sau în limba japoneză și cu subtitrări. Producătorul a optat pentru această versiune pentru ca jucătorul să se simtă și mai mult integrat în poveste. „Noi nu vrem să facem doar un joc video, vrem să facem o mașină a timpului, astfel încât jucătorul să fie transportat în acea lume fascinantă”, a spus Zimmerman.

El a spus că jocul este inspirat din filmele cu samurai și mai ales de operele regizorului japonez Akira Kurosawa. Jocul prezintă povestea ultimului samurai rămas pe insula Tsushima, în timpul invaziei mongolilor din 1274. „Jucătorii vor vedea cum Jin se schimbă pentru a putea să-și învingă inamicii, dar jocul nu este doar despre el, ci despre poveștile japonezilor care supraviețuiesc în aceste vremuri grele”.

Ghost of Tsushima este un joc third person action de tip open world, iar jucătorul va putea explora lumea așa cum vrea. „Peste tot unde mergi vei da peste misiuni și lucruri de făcut”, a adăugat Zimmerman.

Cei de la Sucker Punch au decis să ne arate o misiune secundară ce poate fi efectuată pe la mijlocul jocului. „Nu am vrut să dezvăluim prea mult despre Jin și despre poveste și am ales această misiune în care Jin trebuie să caute un călugăr care ar putea să-l ajute în lupta cu mongoli”.

Apoi l-am urmărit pe Jin mergând călare pe cal printr-un lan de grâu către templul unde s-ar afla călugărul pe care-l caută. Imaginea este extrem de frumoasă și totul se mișcă pe ecran. Este clar că vântul o să joace un rol foarte important în realizarea unui mediu cinematic pentru gameri.

Co-fondatorul studioului spune că au făcut mai multe deplasări pe insula Tsushima pentru a putea reda cât mai fidel mediul înconjurător. Totuși, Zimmerman a precizat că au modificat anumite lucruri pentru a se potrivi mai mult lumii jocului video. „O foarte mare parte din insulă este acoperită de o pădure densă ce nu s-ar potrivi foarte bine într-un joc video”, a spus acesta.

Între timp, Jin întâlnește câțiva inamici. Primul invadator mongol este ucis extrem de repede printr-o singură lovitură de katană, o dărâ de sânge țâșnid în aer. „Când am început să lucrăm la acest joc ne-am gândit la următoarele trei teme: nămol, sânge și oțel”, a explicat Chris Zimmerman.

Mai departe, angajatul Sucker Punch îi învinge și pe restul inamicilor realizând câteva mișcări spectaculoase.

Cum e să fii un samurai în Ghost of Tsushima

Lupta este cinematică și creatorul jocului ne asigură că așa va fi și în forma finală deoarece jucătorul poate controla atât mișcările personajului cât și camera pentru a obține acele unghiuri de cameră parcă furate din filme. „Un lucru care poate părea insignifiant, dar care adaugă un plus de dinamism în luptă este faptul că atunci când un personaj îți blochează un atac imaginea se oprește timp de 1 cadru”, a explicat cofondatorul studioului.

Mai departe, Jin ajunge la templu și folosește o unealtă pentru a se cățăra pe clădire și astfel ucide mai mulți inamici pe neașteptate. „Acest lucru nu este ceea ce un samurai ar face. Jin se adaptează mediului înconjurător și se vede obligat să învețe lucruri noi, metode noi de luptă pentru a învinge acest inamic”, a detaliat Zimmerman acest mod de atac, mai degrabă caracteristic luptătorilor ninja decât al luptătorilor samurai.

Creatorii jocului nu au dat mai multe detalii legate de armele ce vor putea fi folosite în joc (în afară de Katană) și nici în ce fel se va dezvolta personajul, dar este probabil ca jucătorul să aibă cel puțin două căi de dezvoltare a personajului – o ramură a samurai-ului și o ramură a luptătorului ninja. Astfel, jucătorul va avea la dispoziție mai multe metode de atac și mai multe metode de a aborda o bătălie.

Mai departe am văzut un duel desprins din filmele cu samurai, între Jin și Masako, cea care voia să se răzbune pe călugăr. În stilul clasic, conflictul dintre cei doi se putea rezolva doar printr-un duel. Aici, lupta devine mai crâncenă, însă tot Jin iese învingător, dar nu o pedepsește pe Masako pentru că l-a confruntat și se pregătesc pentru următorul val de invadatori. Apoi demo-ul se încheie.

După cum spuneam, lumea este open world și jucătorul va putea explora insula cum și unde vrea. Întrebat cât de mare este această lume creată, Chris Zimmerman a spus doar că este mare, cea mai mare pe care au creat-o până acum, fără a oferi date exacte.

De asemenea, el ne-a asigurat că misiunile secundare se vor integra în contextul și în misiunea principală a jocului. „Nu vor exista quest-uri de tipul du-te să aduni x lucruri. Scopul jocului este să te transporte într-un loc unde nu ai mai fost niciodată, să-ți topească maneta, televizorul, difuzoarele și sufrageria și să te ducă în acea lume”.

Încă sunt foarte multe lucruri care au rămas nelămurite, iar timpul a expirat și nu am reușit să aflăm mai multe. Cât despre o dată de lansare cei de la Sucker Punch nu au spus nimic, dar, în opinia mea, cel mai devreme vom putea juca Ghost of Tsushima prin 2020.

Ca o concluzie, pot zice cu mâna pe inimă că jocul arată extrem de bine (probabil cel mai frumos joc prezentat anul acesta la E3), luptele sunt dinamice și spectaculoase și rămâne de văzut cât de bună și de complexă va fi povestea. Eu am speranțe mari și sper să nu fiu dezamăgit.