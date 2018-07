Creatorii Fortnite vin în România și ocazia e una importantă

Poate că România încă n-a dat un joc video spectaculos, cu încasări record, dar creatorii de aici se străduiesc. O ocazie numai bună să întâlnească dezvoltatori de hituri, cum e Fortnite.

Epic Games, creatorii Fortnite și al motorului grafic Unreal Engine, vin la Dev.Play 2018 by RGDA. Aceasta este o conferință anuală dedicată industriei producătoare de jocuri video, organizată de RGDA (Asociația Dezvoltatorilor Români de Jocuri) pe 4 – 5 octombrie, în București. Creatorii Fortnite ajung aici cu scopul de a-și promova motorul grafic, motiv pentru care vor avea și un spațiu dedicat Unreal Engine.

Astfel, dezvoltatori indie locali și din regiune vor expune jocurile realizate cu ajutorul acestui motor grafic, iar cei de la Epic Games vor oferi mai multe informații despre instrumentele de dezvoltare pe care le oferă. Pe lângă Fortnite, cel mai nou hit, compania s-a ocupat în trecut și de Gears of War. Printre specialiștii Unreal Engine se numără și Sjoerd De Jong, senior engine evangelist.

Lista numelor mari e completată și de Chris Evans de la Blizzard Entertainment, dar și Aleksander Kauch de la 11bit Studios. Evans este un veteran al industriei de game development. Are peste 20 de ani de experiență în animații 3D, efecte vizuale și în industria de divertisment (jocuri video, filme, seriale etc.). În prezent conduce echipa de in-game cinematics de la Blizzard Entertainment. A contribuit la titluri precum StarCraft II și World of Warcraft.

Cât despre Kauch, are experiență în programare, game arhitecture și dezvoltare de jocuri. În prezent ocupă postul de lead game programmer la 11bit Studios. A contribuit la titluri ca This War of Mine, Frostpunk și seria Anomaly.

La acest eveniment din București va fi și competiția Nordic Game Discovery Contest susținută de Nordic Game. Le oferă dezvoltatorilor indie o șansă de a-și prezenta proiectele selectate în cadrul unor sesiuni live. Breadcrumbs Interactive e studioul românesc care a câștigat în 2017. A obținut locul întâi și în finala Nordic Game Discovery din Malmo, Suedia.