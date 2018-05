Cât de mare va fi un iPhone de 6,5 inci cu ecran de iPhone X

Noul iPhone X cu diagonală de 6,5 inci va apărea anul acesta și precis ți-a stârnit curiozitatea pentru că va avea ecranul modelului actual. Ne așteptăm la un telefon oarecum diferit, dar va semăna foarte mult cu iPhone 8 Plus.

Trei versiuni de iPhone X sunt așteptate în 2018, iar cel cu ecran de 6,5 inci va fi atracția principală. Dacă ești curios cum va arăta, blogul japonez Mac Otakara îți vine în ajutor. Acolo se menționează că modelul de 6,5 inci va fi la fel de mare ca iPhone 8 Plus.

iPhone X va fi, însă, cu 0,2 mm mai gros decât iPhone 8 Plus, din cauza camerei foto duale de pe spate, care va fi poziționată vertical. Concret, iPhone 8 Plus are o grosime de 7,6 mm, așa că ne așteptăm ca iPhone X să aibă aproximativ 7,7 mm. Practic, nu vei observa nimic diferit. Sunt doar detalii tehnice mai puțin importante, având în vedere diferențele atât de mici.

iPhone 8 Plus are un ecran cu diagonală de 5,5 inci, deci 3,07 inci lățime și 6,24 inci înălțime, pe laturi. „Dezavantajul”, ca să spunem așa, îl reprezintă marginile, care sunt mai mult decât vizibile, în special cele de sus și jos, specifice unui smartphone clasic.

Noul iPhone X, în schimb, compensează nu doar prin mărimea diagonalei, de 6,5 inci, ci și prin faptul că sunt eliminate marginile. Rămâne doar crestătura, care de acum cred că va fi un „must” la toate viitoarele telefoane de la Apple.

Cea de-a doua versiune iPhone X, cu ecran OLED de 5,8 inci, care urmează după cel actual, va avea și același aspect exterior precum cel de acum, însă camera principală va fi mai mare pentru că va fi integrat și un senzor mai mare.

Cea de-a treia versiune va fi un iPhone X pentru „săraci”, cum se spune, unul accesibil mai multor categorii de clienți. Și, bineînțeles, calitatea e inferioară, începând cu ecranul de 6,1 inci, care va fi LED. În plus, să nu ne lăsăm păcăliți. Acel 1 care urmează după virgulă n-o să facă nicio diferență. În practică, va fi un ecran de doar 6 inci. Va veni la pachet cu recunoașterea facială, dar va avea o singură cameră principală, la fel ca iPhone 8.

Pe același blog japonez de care vorbeam se mai preconizează că telefoanele lansate de Apple anul acesta vor avea, pe lângă Face ID, și iOS 12. Combinate, cele două îți recunosc trăsăturile faciale, dar dacă telefonul e în poziție orizontală, mai puțin din unghi vertical, ceea ce e oarecum ciudat.

Vezi aici prețurile celor trei iPhone X care vor fi lansate anul acesta.