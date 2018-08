Mișcarea bolnavă care te „transformă” într-o zeiță pe Instagram

Achiziționarea hainelor scumpe pentru un eveniment fancy și returnarea lor în ziua următoare este un concept pe care înainte îl vedeam cel mai des în filme. Rețelele sociale au reușit însă să-l aducă în cotidian.

Potrivit unui sondaj realizat la cererea companiei Barclaycard, aproape unu din zece cumpărători din Marea Britanie (9%) au recunoscut că achiziționează haine doar pentru a-și pune o poză pe social media. Bineînțeles, după ce poza a fost făcută și like-urile au mângâiat orgoliul utilizatorului, hainele sunt returnate.

Sondajul efectuat pe 2.002 de adulți a arătat că cei mai mulți care practică această tehnică au vârste cuprinse între 35 și 44 de ani, iar, în mod surprinzător, numărul bărbaților l-a depășit pe cel al doamnelor. Din câte observi, sondajul omite adolescenții, o resursă importantă pentru Instagram.

Potrivit Barclaycard, introducerea conceptului de „try before you buy”, care le permite oamenilor să plătească hainele comandate abia după ce le-au probat acasă, ar fi contribuit la noul trend care îți arată cât de mult suferă unii după atenție.

Creșterea rețelelor sociale a dat naștere unei presiuni care îndeamnă pe toată lumea, nu doar celebritățile, să-și păstreze un brand personal care să se reflecte în feed. Din momentul în care am intrat în horă și am ales să împărtășim atât de mult din viața personală în online, ne-am expus unei alte probleme – mai precis, către „gura lumii” care tună, fulgeră și, mai ales, judecă.

Și cum pentru unii părerea agorei contează mai mult decât ar trebui, a luat naștere această mișcare, din teama ca lumea să nu te vadă cu același outfit de două ori. Deci returnarea hainelor este o tactică logică, care te ajută să-ți păstrezi toate acele #ootd (outfit of the day) de pe Instagram on fleek.

E limpede că mișcarea poate fi și smart, în cazul în care ai un eveniment și nu vrei să arunci bani aiurea pe niște haine pe care le porți rar, dar este la fel de clar că nu toți cei care practică această tehnică au o nuntă a doua zi.