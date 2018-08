Samsung Galaxy Note 9, că va fi sau nu ultimul din serie, a reușit să reducă cel mai mult granițele între ce e un telefon inteligent și ce e un calculator.

Samsung Galaxy Note 9 a fost extrem de prezent în zvonuri în ultima lună. A fost ca și când nu mai putea fi ținut ascuns, iar lumea trebuia să vadă cam cum arată un Android bun. De azi îl avem în fața tuturor, cu toate confirmările și infirmările. Da, o parte dintre zvonuri au fost confirmate, dar, mai ales, telefonul este impresionant.

Din punctul meu de vedere, Samsung Galaxy Note 9 vine într-un moment excelent și pentru că ar mai putea frâna din slăvirea telefoanelor chinezești „ieftine și puternice”. Niciun telefon chinezesc pe care l-am văzut până acum nu e atât de bun cât să nu-i găsești două sau trei lipsuri la capitole importante.

Pentru unele poate că e camera foto execrabilă. Altele nu pot fi încărcate decât cu încărcătoare de la producător, altfel nu mai vorbim de încărcare rapidă. Iar cele mai multe pur și simplu nu livrează calitate la un nivel mulțumitor. Fie e un compromis la capitolul materiale, fie la software.

Sigur, dincolo de toate acestea, e perfect că există competiție și telefonul perfect încă n-a fost creat.

Samsung Galaxy Note 9 nu-i pentru toată lumea

Pentru al doilea an consecutiv am avut ocazia să văd noul Note înaintea publicului larg. Pentru al doilea an am fost surprins de publicul fidel, extrem de fidel, pe care seria asta a reușit să-l coaguleze și întrețină.

În prezent, susține Samsung, 64% din fani apreciază S Pen, iar 23% din cei care au avut Note 8 l-au folosit mai mult decât cei care au avut Galaxy S8. Comparația e cu S8, că Galaxy S9 a fost anunțat în martie 2018, n-a prins atât de mult timp pe piață.

Oricum, fie că Samsung unifică cele două serii, fie că mai prindem un Galaxy Note 10, seria asta are ceva aparte care o scoate din mulțime. Poate dimensiunea. E, totuși, telefonul care a „spart” bariera de 5 inci pe ecrane. Poate e experimentul pe care producătorul îl face în fiecare an. E câte o noutate care sfârșește și pe celelalte telefoane. E ceva acolo. Și sunt câteva motive acum, în primă fază, pentru care sunt impresionat de noul Note.

Ce specificații are Samsung Galaxy Note 9

În sfârșit, are. Da, nu, serios, chiar are, e imensă. E o baterie de 4.000 mAh, așa cum toate bateriile ar trebui să fie. A cam tărăgănat Samsung trecerea la un acumulator mai mare, în parte, poate, și din cauza Galaxy Note 7, dar acum a venit momentul ca autonomia telefonului să fie pe măsura așteptărilor.

Apoi, acel S Pen, despre care ziceam că e preferat de utilizatorii de Note, a „învățat” să comunice cu telefonul și prin Bluetooth. O încărcare de 40 de secunde, direct în telefon, îi dă o autonomie de 30 de minute. Astfel, poate fi folosit pe post de mouse până la 10 metri distanță de telefon, poate fi declanșator pentru camera foto și, deocamdată, funcționează în galerie și pe YouTube. Samsung a promis un SDK pentru cei care vor introduce în aplicațiile lor suportul pentru noul S Pen.

Și da, încă poți lua notițe cu acest stylus, unele chiar pe lockscreen.

Între cele două panouri de sticlă de pe față și de pe spate, înconjurat de marginea de metal mat, un pic mai ajustat ca design față de edițiile precedente de Note, există un hardware puternic. E cel mai puternic pe care Samsung l-a adus pe vreun telefon.

Vor fi două versiuni de Samsung Galaxy Note 9 cu două versiuni de procesoare: Exynos 9810 de la Samsung pentru Europa (deci, și România) și Qualcomm Snapdragon 845 pentru restul. Apoi, prima, cea mai ieftină, va avea spațiu de stocare de 128 GB și 6 GB memorie RAM. Cea de-a doua trece la 512 GB de stocare și 8 GB memorie RAM. Da, producătorul a făcut pasul spre 8 GB și gamingul e unul dintre motive. Pentru același gaming a pus și un sistem de răcire mai performant.

Firesc, deloc surprinzător, e și ceva cu inteligență artificială (AI) prin telefon. Nu mă pronunț, deocamdată mi se pare un cuvânt de laudă, mai discutăm după review.

Tot în zona de AI, Samsung promite performanțe mai bune în fotografie, pentru că telefonul poate recunoaște până la 20 de scene și le optimizează pentru un rezultat mai bun. Nu-i o premieră, depinde cât de bine e implementată. Oricum, în ultimii trei-patru ani, Samsung a excelat pe zona foto-video, așa că, sigur, nu va fi dezamăgitoare experiența.

Camera, ca hardware, este aceeași de pe Samsung Galaxy S9 Plus: duală, cu doi senzori de câte 12 megapixeli, un teleobiectiv (zoom 2x) și diafragmă variabilă la obiectivul wide. Sub ansamblul foto este scannerul de amprente. Pe față, pentru selfie, rămâne una de 8 MP.

Apoi, Samsung devine un computer mult mai ușor decât până acum. DeX a fost necesar, apoi în 2017 a devenit mai bun, iar în 2018, pe Samsung Galaxy Note 9, poate fi și uitat acasă. Telefonul poate fi conectat direct la un monitor, printr-un adaptor HDMI, și ai transformat totul într-un PC ultraportabil.

DeX încă nu-i de aruncat, că prin el poți încărca telefonul în timp ce-l folosești ca PC, dar poți atașa o tastatură sau un mouse.

Pe lista specificațiilor mai sunt: difuzoare stereo AKG (căștile sunt excelente, vedem ce fac și difuzoarele), rezistență la apă și praf, securizare prin Knox, dar și un ecran de 6,4 inci QuadHD.

Ce Samsung Galaxy Note 9 vei putea cumpăra în România

Telefonul a fost prezentat pe 9 august. Din aceeași zi încep precomenzile, iar livrarea și disponibilitatea în magazine vor fi din 24 august. În România, vor fi trei versiuni de Samsung Galaxy Note 9: Midgnight Black cu S Pen negru, Ocean Blue cu S Pen galben și Lavender Purple cu S Pen mov.

Sincer, dintre toate, cel mov arată senzațional. Negrul e negru, e clasic, nu-s multe de zis. Albastrul, ei bine, n-arată rău, mai ales cu un stylus galben, dar movul iese în evidență. Mă rog, preferințe personale.

Ce am de reproșat încă de acum: Samsung, ca alți producători, pare că uită de la an la an (sau de la semestru la semestru) cum să facă un scanner de amprentă și cum să-l poziționeze. Asta e prima și cea mai mare nemulțumire. Acum senzorul e dreptunghiular (da, degetele noastre încă sunt rotunde), e pus la prea mică distanță de camere și un pic prea sus pentru cei mai mulți utilizatori. Astfel, trebuie să ajustezi poziția mâinii ca să-l folosești. Rotund, mai jos, ar fi fost perfect.

Bixby încă e aici, cu buton dedicat. Asta e, va trebui să-l acceptăm.

E prea scump Samsung Galaxy Note 9? E un telefon care „joacă” în jurul valorii de 1.000 de dolari. E un prag psihologic, e un preț mare, spune-i cum vrei. Cert e că o comparație cu telefoane chinezești mai ieftine, ca OnePlus 6 sau Xiaomi sau Vivo nu se cade, și o faci doar de dragul comparație, pentru că pe telefonul sud-coreenilor ai mai puține compromisuri.

Telefonul e mai mult decât un telefon, în general. Acum devine un mini-computer și are o cameră foto care depășește orice cameră foto compactă, în particular. Da, prețul e mare, dar n-aș zice că nu-i justificat.

În două săptămâni, Samsung Galaxy Note 9 va fi în magazine. Într-un an ar putea fi anulată această serie. Deocamdată, nu știm dacă așa se va întâmpla. Cert e că, chiar dacă seria Galaxy S s-a vândut mereu mai bine, seria Galaxy Note a adus inovații și funcționalități de care nimeni nu știa că are nevoie. Așa că, până la noi detalii despre viitoarele telefoane Samsung, asta avem pentru următoarele patru-cinci luni și nu-i deloc un telefon de ignorat.