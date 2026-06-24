Prima schimbare la buletinul electronic după valul de reclamații. Ce documente nu vor mai fi cerute cetățenilor

Astfel, informațiile privind identitatea unei persoane, precum și datele referitoare la domiciliu sau reședință, atunci când sunt necesare pentru soluționarea unei cereri ori pentru îndeplinirea unei obligații legale, vor trebui verificate direct în sistem.

În același timp, proiectul introduce o interdicție clară privind solicitarea sau reținerea copiei actului de identitate.

Autorii inițiativei susțin că măsura este necesară deoarece, în ciuda dezvoltării legislației privind simplificarea administrativă, cetățenii continuă să fie obligați să demonstreze informații care există deja în bazele de date ale statului.

„Deși cadrul normativ privind simplificarea administrativă a fost dezvoltat în ultimii ani, sarcina de a proba date pe care statul le deține sau le poate verifica direct continuă să fie transferată, în mod frecvent, asupra cetățeanului. În practică, persoana este obligată să fotocopieze, să scaneze, să transmită sau să depună înscrisuri pentru confirmarea unor informații care se regăsesc deja în registre publice oficiale. Această practică întreține o birocrație redundantă și este contrară obiectivului de modernizare a administrației publice, întrucât menține formalisme inutile în locul utilizării mecanismelor legale de verificare directă a datelor”, arată inițiatorii proiectului.

Amenzi pentru instituțiile care nu respectă noile reguli

Una dintre noutățile importante prevăzute în proiect este introducerea unor sancțiuni pentru cei care vor continua să solicite copii după actele de identitate.

Nerespectarea interdicției privind solicitarea sau reținerea copiei cărții de identitate va constitui contravenție și va putea fi sancționată cu amenzi cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei.

Totodată, acces la verificarea datelor din Registrul național de evidență a persoanelor vor avea instituțiile publice, organele administrației centrale și locale, dar și anumite persoane juridice de drept privat care au statut de utilitate publică sau care sunt autorizate să furnizeze servicii publice în regim de putere publică.

Printre acestea se numără și notarii, care se confruntă în prezent cu dificultăți în verificarea unor informații privind domiciliul persoanelor care dețin carte electronică de identitate.