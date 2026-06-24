Cum rețelele sociale afectează distructiv copiii, probabil că nu vom afla. YouTube tocmai a plătit ca să stingă un litigiu pe subiect

De ce înțelegerea YouTube contează mai mult decât pare

Procesul îl viza inițial și pe YouTube, alături de Instagram, Snapchat și TikTok. După acordul încheiat de YouTube, celelalte trei companii, Meta, Snap și ByteDance, urmează să fie judecate în luna iulie. Google, compania-mamă a YouTube, a transmis că litigiul a fost rezolvat pe cale amiabilă și că atenția sa rămâne concentrată pe produse adecvate vârstei și pe instrumente de control parental.

Avocații minorului au interpretat însă diferit decizia YouTube de a încheia cazul înainte de proces. În opinia lor, faptul că platforma a ales să stingă litigiul înainte să ajungă în fața unui juriu spune suficient de mult. Este o formulare puternică, dar și greu de verificat complet, tocmai pentru că detaliile financiare și juridice ale acordului rămân confidențiale.

Aici apare problema centrală pentru public. Când o companie mare plătește pentru a închide un proces, nu există automat o recunoaștere a vinovăției. În același timp, nu mai există nici ocazia unui proces public în care documentele interne, strategiile de design, algoritmii de recomandare, testele de retenție și mecanismele de captare a atenției să fie analizate în detaliu în sala de judecată.

Pentru părinții din România, unde YouTube, TikTok, Instagram și Snapchat fac parte din rutina zilnică a copiilor încă din clasele mici, subiectul este cât se poate de concret. Nu vorbim despre un fenomen american abstract, ci despre aceeași arhitectură digitală care intră în camerele copiilor de la București, Cluj, Iași, Timișoara sau Târgu Mureș. Diferența este că, la noi, discuția publică despre răspunderea platformelor este adesea mult mai slabă decât cea despre timpul petrecut de copii pe telefon.

Mii de procese și o întrebare care rămâne fără răspuns

Potrivit informațiilor din dosarele citate, peste 3.300 de procese legate de presupusa dependență provocată de rețelele sociale sunt în curs în instanțele statale din California. Alte aproximativ 2.600 de cazuri, deschise de persoane, districte școlare, municipalități și state, sunt pe rol în instanțele federale din California. Companiile resping acuzațiile și susțin că depun eforturi ample pentru a proteja adolescenții și utilizatorii tineri.

Primul proces de acest tip în California s-a încheiat în martie, în cazul unei femei care a spus că a devenit dependentă de YouTube și Instagram de la o vârstă fragedă, din cauza designului construit pentru captarea atenției. Juriul a considerat companiile neglijente și a stabilit despăgubiri de 4,2 milioane de dolari pentru Meta și 1,8 milioane de dolari pentru Google, adică aproximativ 3,9 milioane de euro, respectiv 1,7 milioane de euro. Ulterior, judecătorul a respins încercarea companiilor de a anula verdictul.

Un alt proces federal, pornit de un district școlar din Kentucky împotriva Meta, Snap, TikTok și YouTube, trebuia să înceapă în iunie, dar toate companiile au ajuns la înțelegeri înainte de judecată. Suma totală plătită districtului a fost de 27 de milioane de dolari, adică aproximativ 25,2 milioane de euro. Într-un alt caz major, un juriu din New Mexico a obligat Meta să plătească 375 de milioane de dolari, aproximativ 350 de milioane de euro, după ce a stabilit că firma a prezentat în mod înșelător siguranța Facebook, Instagram și WhatsApp.