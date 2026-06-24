Psihiatru: tot mai mulți elevi ajung la specialist înainte de Evaluarea Națională. „Se simt epuizați și cred că nu sunt suficient de buni”

Presiunea notelor mari îi afectează pe mulți copii

Potrivit specialistului, în ultimele săptămâni au ajuns la cabinet tot mai mulți adolescenți care se simt copleșiți de așteptările legate de rezultate.

„Părinții vor note mari, copiii, în schimb, sunt obosiți. Simt că nu mai fac față, că nu sunt suficient de buni”, a explicat medicul.

În timp ce părinții sunt preocupați de notele pe care le vor obține copiii la examen, mulți elevi spun că sunt obosiți și că au impresia că nu reușesc să se ridice la nivelul cerințelor.

Andreea Socol subliniază că această diferență de perspectivă poate amplifica stresul și poate afecta încrederea copiilor în propriile forțe.

Comparațiile cu alți elevi pot avea efecte negative

Unul dintre cele mai întâlnite comportamente ale adulților este compararea copilului cu colegii care obțin rezultate mai bune la școală.

Specialistul avertizează că astfel de comparații nu îi motivează pe elevi, ci pot contribui la scăderea stimei de sine și la accentuarea sentimentului de eșec.

În loc să insiste asupra unei note mai mici sau să compare rezultatele cu cele ale altor copii, părinții sunt încurajați să observe progresul și implicarea elevului.

Potrivit medicului, aprecierea efortului depus este esențială pentru dezvoltarea unei motivații sănătoase și pentru menținerea echilibrului emoțional.