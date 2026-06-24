Psihiatru: tot mai mulți elevi ajung la specialist înainte de Evaluarea Națională. „Se simt epuizați și cred că nu sunt suficient de buni”
Pe măsură ce se apropie Evaluarea Națională, specialiștii observă o creștere a numărului de elevi care se confruntă cu probleme emoționale. Anxietatea, stările depresive, tulburările de alimentație și sentimentul de neputință sunt tot mai frecvente în rândul copiilor care se pregătesc pentru examenul de la finalul clasei a VIII-a.
Medicul psihiatru Andreea Socol atrage atenția, într-un interviu la Prima TV, că presiunea acumulată în această perioadă îi afectează nu doar pe elevi, ci și pe familiile lor.
Presiunea notelor mari îi afectează pe mulți copii
Potrivit specialistului, în ultimele săptămâni au ajuns la cabinet tot mai mulți adolescenți care se simt copleșiți de așteptările legate de rezultate.
„Părinții vor note mari, copiii, în schimb, sunt obosiți. Simt că nu mai fac față, că nu sunt suficient de buni”, a explicat medicul.
În timp ce părinții sunt preocupați de notele pe care le vor obține copiii la examen, mulți elevi spun că sunt obosiți și că au impresia că nu reușesc să se ridice la nivelul cerințelor.
Andreea Socol subliniază că această diferență de perspectivă poate amplifica stresul și poate afecta încrederea copiilor în propriile forțe.
Comparațiile cu alți elevi pot avea efecte negative
Unul dintre cele mai întâlnite comportamente ale adulților este compararea copilului cu colegii care obțin rezultate mai bune la școală.
Specialistul avertizează că astfel de comparații nu îi motivează pe elevi, ci pot contribui la scăderea stimei de sine și la accentuarea sentimentului de eșec.
În loc să insiste asupra unei note mai mici sau să compare rezultatele cu cele ale altor copii, părinții sunt încurajați să observe progresul și implicarea elevului.
Potrivit medicului, aprecierea efortului depus este esențială pentru dezvoltarea unei motivații sănătoase și pentru menținerea echilibrului emoțional.
Profesorii se confruntă cu provocări tot mai mari
Andreea Socol a vorbit și despre dificultățile semnalate de cadrele didactice, care spun că au în clase un număr tot mai mare de elevi cu cerințe educaționale speciale.
„În ultima perioadă, pentru că se apropie și examenul național, vedem din ce în ce mai mulți copii de clasa a VIII-a cu tot felul de dificultăți emoționale, anxietate, depresie, tulburări de alimentație. Se pare că perioada aceasta pune foarte multă presiune atât pe elevi, cât și pe familii”, a spus Andreea Socol.
Mulți profesori consideră că nu beneficiază de suficiente resurse și sprijin pentru a răspunde tuturor nevoilor din clasă.
Specialistul a oferit exemplul unor sisteme educaționale din Europa, unde numărul elevilor din clase este redus atunci când există copii cu nevoi speciale, iar profesorii primesc sprijin suplimentar pentru integrarea acestora.
Tot mai mulți adolescenți cer singuri ajutor
Un aspect pe care medicul îl consideră încurajator este schimbarea de atitudine față de sănătatea mintală.
Dacă în trecut mulți tineri evitau să discute despre astfel de probleme, în prezent tot mai mulți adolescenți solicită chiar ei sprijinul unui psiholog sau psihiatru atunci când simt că nu mai fac față.
În același timp, părinții sunt mai informați și ajung mai repede la specialist decât în urmă cu câțiva ani. Cu toate acestea, există încă situații în care ajutorul este căutat abia după ce problemele emoționale afectează semnificativ viața școlară și socială a copilului.
Mesajul specialistului pentru elevi și părinți
La final, Andreea Socol a transmis că persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale nu trebuie să se simtă singure.
„Cred că cel mai puternic mesaj pe care l-aș putea transmite este că oamenii care se confruntă cu o problemă de sănătate mintală, indiferent care este aceasta, nu sunt singuri”, a spus medicul.
„Există specialiști care îi așteaptă în centrele de sănătate mintală, în ambulatorii și în spitale. Suntem aici să vă ajutăm. Psihiatria s-a schimbat foarte mult în ultimii ani”, a concluzionat Andreea Socol.
Potrivit acesteia, există numeroși specialiști pregătiți să ofere sprijin și soluții, iar sănătatea mintală trebuie tratată cu aceeași seriozitate ca orice altă problemă medicală.
Mesajul medicului vine într-o perioadă în care presiunea examenelor este resimțită de mii de elevi din întreaga țară, iar specialiștii recomandă părinților să ofere sprijin, înțelegere și încurajare, nu doar să urmărească rezultatele obținute la școală.