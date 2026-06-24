Băieți Buni revine la Pro TV după 20 de ani: Cabral și Dragoș Bucur se întorc în rolurile care au făcut istorie
Unul dintre serialele românești care au rămas în memoria publicului revine pe micile ecrane, la două decenii de la primul sezon. Pro TV a început filmările pentru „Băieți Buni: pe viață”, continuarea producției care i-a transformat pe Cabral și Dragoș Bucur într-un duo recognoscibil al televiziunii românești, prin personajele Edi Bălan și Călin Boboc.
Noul proiect mizează pe nostalgia fanilor serialului original, dar nu vrea să repete mecanic rețeta de atunci, scrie Protv. Povestea îi găsește pe cei doi polițiști într-o etapă complet diferită a vieții și carierei, într-o lume în care regulile, criminalitatea și presiunea pusă pe oamenii legii s-au schimbat radical.
Edi Bălan și Călin Boboc, din nou în aceeași echipă
În urmă cu 20 de ani, „Băieți Buni” propunea o formulă rar întâlnită atunci în ficțiunea românească de televiziune: polițiști imperfecți, conflicte dure, relații tensionate și un ritm apropiat de serialele polițiste occidentale. Cabral și Dragoș Bucur au devenit rapid două dintre figurile centrale ale producției, iar chimia dintre personajele lor a rămas unul dintre motivele pentru care serialul este încă amintit de public.
În „Băieți Buni: pe viață”, destinul celor doi pare să fi urmat drumuri separate. Unul dintre polițiști a ajuns șef de secție, în timp ce celălalt lucrează la Europol. Reîntâlnirea lor nu va fi doar una de dragul nostalgiei, ci va porni de la o situație care îi obligă să colaboreze din nou, chiar dacă experiențele și prioritățile lor nu mai sunt aceleași.
Serialul promite să păstreze tonul recognoscibil al producției originale, însă cu povești adaptate prezentului. În două decenii, România s-a schimbat, iar odată cu ea s-au schimbat și tipurile de infracțiuni, felul în care se investighează cazurile și relația dintre poliție, instituții și societate. Tocmai această diferență de context poate deveni unul dintre cele mai interesante elemente ale noului sezon.
Cabral a vorbit despre emoția revenirii într-un univers care a rămas important pentru el, chiar și după trecerea anilor. Actorul a descris întoarcerea la povestea lui Boboc și Bălan drept una neașteptată, dar încărcată de semnificație, mai ales pentru că timpul a făcut proiectul și mai special pentru cei care au lucrat la el.
Distribuția veche se întâlnește cu nume noi
Pe lângă Cabral și Dragoș Bucur, noua producție o readuce în distribuție și pe Cosmina Păsărin, care revine în rolul Guvida. Prezența sa poate fi un detaliu important pentru spectatorii care au urmărit serialul original și care își doresc ca noul sezon să păstreze legătura cu poveștile și personajele care au dat identitate primelor episoade.
În același timp, „Băieți Buni: pe viață” introduce și personaje noi, care ar putea schimba dinamica serialului. Oana Cârmaciu și Niko Becker vor interpreta doi tineri polițiști, reprezentanți ai unei generații pentru care regulile meseriei, raportarea la tehnologie și ambițiile profesionale pot fi complet diferite de cele ale lui Bălan și Boboc.
Monica Bîrlădeanu va interpreta soția personajului jucat de Cabral, ceea ce sugerează că noul sezon va explora mai mult și zona personală a polițiștilor, nu doar cazurile pe care aceștia le au de rezolvat. Răzvan Fodor și Cosmin Dominte completează distribuția în roluri noi, iar apariția lor poate aduce conflicte proaspete într-o formulă care are deja în centru personaje cunoscute.
Dragoș Bucur a numit „Băieți Buni” cel mai de succes proiect de ficțiune românesc la care a participat și a vorbit despre bucuria de a reveni la personajul Călin Boboc. Pentru actor, reîntâlnirea cu Cabral și cu universul serialului are și o componentă personală, mai ales că cei doi reiau colaborarea după o perioadă în care au urmat direcții diferite în carieră.
Când va putea fi urmărit noul sezon
„Băieți Buni: pe viață” va fi difuzat la Pro TV și va fi disponibil și pe platforma Voyo. Momentan, postul nu a anunțat data exactă a premierei, însă începutul filmărilor confirmă că revenirea serialului este deja în pregătire și că publicul va avea parte de unul dintre cele mai neașteptate comeback-uri din ficțiunea românească.
Până la lansarea noilor episoade, primul sezon al serialului poate fi urmărit pe Voyo într-o versiune remasterizată. Este o ocazie bună pentru cei care au văzut producția la prima difuzare să se întoarcă la începutul poveștii, dar și pentru o generație nouă de spectatori să descopere serialul care i-a adus împreună pe Edi Bălan și Călin Boboc.
Miza noului sezon va fi să păstreze energia și autenticitatea care au făcut „Băieți Buni” memorabil, fără să se bazeze exclusiv pe nostalgia publicului. Dacă noile personaje vor avea suficient spațiu să se impună, iar poveștile vor găsi echilibrul dintre trecut și realitățile actuale, revenirea serialului ar putea deveni una dintre cele mai urmărite producții românești ale perioadei următoare.