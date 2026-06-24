Băieți Buni revine la Pro TV după 20 de ani: Cabral și Dragoș Bucur se întorc în rolurile care au făcut istorie

Edi Bălan și Călin Boboc, din nou în aceeași echipă

În urmă cu 20 de ani, „Băieți Buni” propunea o formulă rar întâlnită atunci în ficțiunea românească de televiziune: polițiști imperfecți, conflicte dure, relații tensionate și un ritm apropiat de serialele polițiste occidentale. Cabral și Dragoș Bucur au devenit rapid două dintre figurile centrale ale producției, iar chimia dintre personajele lor a rămas unul dintre motivele pentru care serialul este încă amintit de public.

În „Băieți Buni: pe viață”, destinul celor doi pare să fi urmat drumuri separate. Unul dintre polițiști a ajuns șef de secție, în timp ce celălalt lucrează la Europol. Reîntâlnirea lor nu va fi doar una de dragul nostalgiei, ci va porni de la o situație care îi obligă să colaboreze din nou, chiar dacă experiențele și prioritățile lor nu mai sunt aceleași.

Serialul promite să păstreze tonul recognoscibil al producției originale, însă cu povești adaptate prezentului. În două decenii, România s-a schimbat, iar odată cu ea s-au schimbat și tipurile de infracțiuni, felul în care se investighează cazurile și relația dintre poliție, instituții și societate. Tocmai această diferență de context poate deveni unul dintre cele mai interesante elemente ale noului sezon.

Cabral a vorbit despre emoția revenirii într-un univers care a rămas important pentru el, chiar și după trecerea anilor. Actorul a descris întoarcerea la povestea lui Boboc și Bălan drept una neașteptată, dar încărcată de semnificație, mai ales pentru că timpul a făcut proiectul și mai special pentru cei care au lucrat la el.

Distribuția veche se întâlnește cu nume noi

Pe lângă Cabral și Dragoș Bucur, noua producție o readuce în distribuție și pe Cosmina Păsărin, care revine în rolul Guvida. Prezența sa poate fi un detaliu important pentru spectatorii care au urmărit serialul original și care își doresc ca noul sezon să păstreze legătura cu poveștile și personajele care au dat identitate primelor episoade.

În același timp, „Băieți Buni: pe viață” introduce și personaje noi, care ar putea schimba dinamica serialului. Oana Cârmaciu și Niko Becker vor interpreta doi tineri polițiști, reprezentanți ai unei generații pentru care regulile meseriei, raportarea la tehnologie și ambițiile profesionale pot fi complet diferite de cele ale lui Bălan și Boboc.

Monica Bîrlădeanu va interpreta soția personajului jucat de Cabral, ceea ce sugerează că noul sezon va explora mai mult și zona personală a polițiștilor, nu doar cazurile pe care aceștia le au de rezolvat. Răzvan Fodor și Cosmin Dominte completează distribuția în roluri noi, iar apariția lor poate aduce conflicte proaspete într-o formulă care are deja în centru personaje cunoscute.