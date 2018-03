Huawei P20 Pro va avea o cameră incredibilă și un preț pe măsură

Despre Huawei P20 Pro s-a vorbit mai ales pentru că promite trei camere foto. Ultimele informații arată că nu vor fi banale, ca pe toate celelalte telefoane.

Au trecut câțiva ani de când Nokia lansa 808 PureView sau Lumia 1020, cu un senzor de 40 de megapixeli. E momentul în care Huawei readuce în atenție o astfel de caracteristică. Huawei P20 Pro ar avea un astfel de senzor și, mai mult, va imita modul în care funcționează teleobiectivele pe camerele foto DSLR sau mirrorless.

Huawei P20 Pro ar avea trei camere dispuse în felul următor: un senzor de 40 de megapixeli, un altul (teleobiectiv) de 8 MP și un altul monocrom de 20 MP. Practic, singurul care rămâne din vechile configurații este cel dedicat pozelor alb-negru. După cum vezi în imaginea de mai jos, sunt două camere cuplate în același modul. Astfel, Huawei P20 Pro ar avea o funcționalitate de zoom hibrid cu 5x. Asta înseamnă o distanță focală 27 – 80 mm, cu f/1.6 până la f/2.4.

Dacă aceste zvonuri vor fi confirmate, și cel mai probabil vor fi, Huawei P20 Pro e cel mai impresionant telefon din punct de vedere al camerei foto.

Totodată, Huawei P20 Pro ar avea și un mod de filmare super slow-mo, ca pe Samsung Galaxy S9, adică la 960 fps. Poate nu aveai mare nevoie de așa ceva.

Altfel, specificațiile telefonului mai cuprind 6 GB de memorie RAM, procesorul Huawei Kirin 970 cu inteligență artificială, o baterie de 4.000 mAh cu încărcare rapidă și, cel mai probabil, 128 GB spațiu de stocare. Huawei P20 Pro va fi și rezistent la apă. Ecranul ar fi un OLED de 6,1 inci cu raport de aspect 19:9 (pentru că în partea de sus va avea o crestătură ca iPhone X).

După ce am aflat că Huawei P20 Lite e deja în magazine, chiar și în România, disponibil la precomandă, e timpul să aflăm prețul pentru celelalte două moodele.

Roland Quandt a venit cu noi precizări în privința prețurilor, după ce tot el a comunicat primele informații pe tema asta. Astfel, Huawei P20 va costa 680 de euro – ecran de 5,8 inci, 4 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare.

Huawei P20 Pro va avea un preț de 900 de euro. Totodată, va fi cel mai scump telefon lansat de Huawei (dincolo de cele făcute în colaborare cu Porsche).

What you get for ur money when buying the P20/P20 Pro (WEU):

P20 = 5.8in, 4/128GB = 679 Euro.

P20 Pro = 6.1in (not 6.01), 6/128GB = 899 Euro.

no other memory variants planned for Euroland, it seems. Other regions will get more variants. Some more official shots (size comparison): pic.twitter.com/ldi9oZ9jbj

— Roland Quandt (@rquandt) March 18, 2018