Cât costă Huawei P20 Lite în România

Huawei P20 Lite a fost lansat ca și când nu-i pasă nimănui de el. A ajuns deja în magazine din România și știm un preț oficial.

Huawei încă are un eveniment pe care îl va susține la Paris pe 27 martie. Acolo ar trebui să prezinte Huawei P20 și P20 Pro. Cel din urmă ar avea trei camere foto principale și rămâne de văzut ce vrea Huawei să facă cu atâtea. Până la acel moment, a introdus deja în ofertele magazinelor Huawei P20 Lite într-o mișcare cel puțin ciudată și prea puțin folosită de producători în ultimii ani.

Huawei P20 Lite are un preț de 1.700 de lei în România. E deja listat de eMAG la precomandă și, foarte probabil, îl vei vedea din ce în ce mai prezent și în ofertele altor magazine. Îl poți cumpăra deja de aici. La eMAG, telefonul este disponibil în nuanțe roz, albastre și negre.

Ca specificații, Huawei P20 Lite e rezonabil pentru prețul pe care îl are. Dispune de un ecran de 5,84 inci full HD+ (similar celui de pe Huawei Mate 10 Pro), are un procesor Kirin 659 fabricat de Huawei. Ca memorie RAM are 4 GB și 64GB spațiu de stocare. Suportă și microSD până la 256 GB.

Telefonul, cum deja te așteptai, are Android Ore cu interfața Emotion UI 8. Bine, cea mai importantă parte este camera foto: una de 16 megapixeli, f/2, pe spate, acompaniată de una de 2 MP. Bateria este de 3.000 mAh și designul nu mai lasă loc de nicio comparație.

Așa cum menționa în articolul despre Huawei P20, s-a dus și această companie în direcția Apple. Introduce o crestătură în partea de sus, ca la iPhone X și, mai recent, ASUS Zenfone 5. Până când Google nu va lansa oficial Android P, cu suport pentru această crestătură, fiecare producător va trebui să-și croiască interfața în funcție de acest element de design.