Huawei P20 Lite a ajuns la vânzare înainte de lansarea oficială

Cu toate că noile telefoane ar trebui să fie lansate pe 27 martie, Huawei P20 Lite a ajuns într-un magazin oficial, gata de vânzare.

Noile telefoane din seria Huawei P20 nu mai au foarte multe secrete pentru fani. La fel ca în cazul altor smartphone-uri importante pe care le aștepți, deja ai aflat cam tot ce se poate ști despre viitoarele dispozitive, așa că tot ce ai de făcut e să aștepți lansarea.

Dacă ești în anumite țări din Europa, însă, nici măcar nu trebuie să mai aștepți momentul lansării oficiale pentru a putea cumpăra smartphone-ul. În Italia, spre exemplu, Huawei P20 lite poate deja să fie cumpărat de la mai mulți retaileri locali de electronice, cum ar fi Euronics, MediaWorld sau Unieuro – asta indică faptul că nu e o simplă greșeală a unui vânzător. Cei de la Android World chiar au cumpărat și primit un astfel de telefon.

Conform celor de la Fone Arena, smartphone-ul a ajuns și pe piețele din Cehia, dar și din Polonia, unde telefonul a fost listat chiar pe site-ul oficial al companiei, cu toate că mai sunt nouă zile până la lansare.

Huawei P20 Lite este varianta cea mai simplă dintre cele trei smartphone-uri pe care urmează să le vedem în viitorul foarte apropiat. Telefonul vine cu un ecran FHD+, cu diagonala de 5,84 inci și cu raport de aspect de 19:9. Pentru că e la modă acum, P20 Lite vine cu crestătură în partea de sus a display-ului.

Telefonul are procesorul Kirin 659, dar și 4 GB de memorie RAM. Vine cu Android Oreo, personalizat cu EMUI 8.0. Pe spate găsești un aranjament de camere foto duale, de 16+2 MP, iar pe față ai la dispoziție o cameră foto de 16 megapixeli. Smartphone-ul are o baterie destul de mare, de 3.000 mAh, are fast charging și are și senzor de amprentă pe spate.