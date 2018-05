Hedy Lamarr a fost una dintre cele mai populare actrițe de la Hollywood și a fost considerată „cea mai frumoasă femeie din lume”. Pe lângă asta, a ajutat la inventarea unei tehnologii care a dus la dezvoltarea WiFi-ului de astăzi. Putem să zicem că a avut multe dintre calitățile pe care orice femeie le râvnește.

Hedy Lamarr s-a născut în 1914 în Viena ca Hedwig Eva Maria Kiesler. A fost singurul copil al pianistei Gertrud Kiesler și al bancherului Emil Kiesler.

În jurul vârstei de 18 ani, Hedy Lamarr a primit rolul principal în filmul german”Ecstasy”. Aceasta a fost (probabil) prima actriță care a imitat un orgasm pe ecran, potrivit The Guardian. În 1933, Lamarr s-a căsătorit cu Friedrich Mandl, un producător de armament din Austria, și s-a mutat la Paris.

Acolo l-a cunoscut pe Louis B. Mayer, directorul studiourilor MGM, care a convins-o pe aceasta să-și schimbe numele în Hedy Lamarr. Mayer i-a ales numele după steaua filmului mut, Barbara La Marr, care a murit de tuberculoză. Ea a primit un contract la Hollywood, unde a avut roluri importante între anii 1930 și 1950.

În SUA ea și-a făcut debutul în 1938 cu filmul „Algiers”, iar criticii spuneau atunci că a făcut senzație cu frumusețea sa. Aceștia nu au fost singurii care i-au lăudat frumusețea aparte a actriței. Studioul american o promova ca fiind „cea mai frumoasă femeie din lume”.

Pe lângă „Algiers”, Lamarr a mai jucat în pelicule precum „I Take This Woman” (1940), „Comrade X” (1940), „Come Live With Me” (1941), „Tortilla Flat” (1942), „Samson and Delilah” (1949) și altele.

Cum a ajuns Hedy Lamarr să ajute la inventarea WiFi-ului

Jurnalistul și istoricul american Richard Rhodes a scris în cartea lui „Hedy’s Folly” că Lamarr și partenerul ei de afaceri, compozitorul George Antheil, au primit un brevet în 1942 pentru un „sistem secret de comunicare”.

Ideea le-a venit acestora în timpul celui de al Doilea Război Mondial, atunci când au vrut să ajute Marina americană și să rezolve problema comunicațiilor radio, care erau adesea bruiate. Cei doi s-au inspirat din modul de funcționare al pianului și au inventat o tehnologie numită „modulație prin spectrul de răspândire cu salturi de frecvență”.

Invenția a fost adoptată de Marina americană abia în anii 60′, dar principiile de funcționare sunt folosite și în zilele noastre. Acestea sunt încorporate în diverse dispozitive, precum WiFi, GPS și Bluetooth.

În 2014, la o sută de ani după nașterea sa, numele actriței a fost inclus în National Inventors Hall of Fame.