GTA 6 a fost anunțat, dar nu e ceea ce crezi

GTA 6 a fost anunțat chiar pe canalele oficiale din GTA Online, dar întâmplarea nu e chiar ceea ce pare a fi, spre dezamăgirea tuturor.

GTA V e încă o adevărată fabrică de bani pentru Rockstar, așa că mai avem de așteptat ceva timp până să vedem un nou titlu din serie. Nici măcar nu mai e vorba de povestea singleplayer, ci doar de aspectul multiplayer al jocului, care reușește să facă bani pe bandă rulantă încă de la lansare, cu toate că au trecut aproape cinci ani de la acest moment.

Dacă ne luăm după fluxul de bani, până la GTA 6 mai avem ceva de așteptat. Dacă te-ai jucat GTA Online în ultimele zile, însă, ai fi avut șansa să vezi un mesaj destul de ciudat, venit chiar de pe un canal oficial: ”GTA VI Coming 2019” era mesajul care părea a fi fost trimis chiar de către Rockstar.

Evident, te-ai gândi că e chiar vorba de un mesaj venit de la companie, însă lucrurile sunt ceva mai diferite de atât. Se pare că un hacker și-a băgat coada și a reușit să creeze un asemenea mesaj, care pare veridic.

Hackerii au pus probleme comunității GTA Online încă de la bun început și cinci ani mai târziu, Rockstar încă n-a scăpat de ei. Unul dintre aceștia a reușit să găsească o metodă prin care să poată folosi sistemul de transmitere a mesajelor oficiale din cadrul jocului. Din această cauză, mesajul din imaginea de mai jos apărea și în varianta singleplayer a jocului.

So many people asking about the ‘GTA VI’ message on GTA Online. It’s just some clever modder who found a way to use Rockstar’s announcement system, which is why the message also appears in Single Player, that’s all. pic.twitter.com/eCnirv4k6j

— Yan2295 (@Yan2295) July 2, 2018