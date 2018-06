Cursă în stil GTA: a băgat drog și a furat o mașină pentru plimbare

Un american amețit bine de droguri a dat mari bătăi de cap polițiștilor după ce a furat o mașină și a început o cursă ca-n filme. Când l-au prins, le-a spus că el se credea într-un joc GTA.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 2 iunie, în statul american Oregon. Un bărbat care a consumat LSD s-a imaginat un infractor din GTA și s-a luat la trântă cu polițiștii, ca și cum viața sa și a celor din jur r fi fost un joc.

Numele lui este Anthony Clark și are doar 23 de ani. Inițial, polițiștii au crezut că au de-a face cu o persoană aflată sub influența alcoolului. Clark s-a dus pur și simplu la oamenii legii și le-a spus că are de gând să fure o mașină. Și chiar așa a și făcut. Pe urmă, polițiștii s-au chinuit să imobilizeze vehiculul, un model Toyota Camry din 2003, care a pus în pericol viața pietonilor.

Clark a apăsat bine pedala de accelerație, exact ca în GTA, pentru a scăpa de poliție, dar a pierdut controlul volanului și s-a lovit de gardul de pe marginea drumului. Chiar a trecut de două ori peste obstacolele cu spini de pe asfalt ale polițiștilor. În cele din urmă, aceștia nu au putut să-l oprească decât în momentul în care i-au lovit mașina din spate și a făcut-o să se răstoarne.

Clark nu s-a dat bătut nici atunci. A ieșit din vehicul și a încercat să scape printr-o parcare de rulote, unde a vrut să fure o altă mașină, dar a fost, până la urmă, prins de oamenii legii.

Clark a fost acuzat că a condus sub influența drogurilor, de furtul unei mașini și punerea în pericol a pietonilor. Tânărul și-a motivat fapta într-un mod bizar: că ar fi avut halucinații. Și cum ai putea să-l contrazici, când scenariul pare desprins parcă dintr-o partidă intensă de GTA?

Cu toate că este doar un joc, GTA nu este perceput astfel de toți pasionații de gaming. Anumiți tineri, în special minorii, pot fi ușor influențați de violența jocului și ajung să copieze infracțiunile și în lumea reală. În SUA, au existat mai multe cazuri de acest fel, dar totul se datorează lipsei de atenție din partea părinților față de copiii lor.