Tastatura Google cu cod Morse are o poveste incredibilă

Google a anunțat că va face posibilă folosirea codului Morse pe tastatura de la telefon de la Android și iOS. Compania a integrat opțiunea pe iOS, dar și în versiunea beta de Android a Gboard.

Odată activat, codul Morse umple zona tastaturii cu două pictograme mari – una pentru punct, una pentru linie. Pe măsură ce apeși pe ele, apar sugestii de cuvinte. Mai mult, Google a creat un joc, Morse Typing Trainer, disponibil pe telefon și calculator, care îi învață pe oameni codul Morse în mai puțin de o oră. Așadar, dacă nu ai idee care e treaba cu codul Morse și vrei să te pregătești în caz de orice, jocul te-ar putea ajuta.

Tanya Finlayson, dezvoltatorul care asistă la crearea noilor tehnologii, a scris o postare pe blogul Google, despre cum a adus tastatura Morse la viață și despre cum aceasta a ajutat-o pe plan personal.

Femeia a ajutat la layout-ul tastaturii, a adăugat secvențele Morse la sugestiile de completare și a dezvoltat setări care să le permită oamenilor să personalizeze tastatura după nevoile lor personale.

Finalyson a povestit că s-a născut cu paralizie cerebrală. Deși părinții i-au oferit o copilărie cât mai normală posibil, ea nu putea să comunice eficient cu cei din jur. Putea să răspundă doar cu „da” sau „nu” la întrebările oamenilor.

Când a crescut suficient de mult pentru a citi, a început să folosească o tablă de comunicare, care cuprindea 200 de cuvinte. Câțiva ani mai târziu, tatăl ei i-a cumpărat o mașină de scris. „În mod uimitor, vocabularul meu s-a îmbogățit”, își amintește ea. „Mama mea nu m-am mai îmbrăcat în haine cu carouri, l-am putut pârî pe fratele meu și, într-un final, am avut șansa de a-l enerva pe tatăl meu cu întrebare după întrebare despre lume”.

Finalyson a făcut cunoștință cu codul Morse ani mai târziu, când a fost aleasă să participe la un studiu despre copiii necuvântători, realizat de University of Washington. Studiul a fost condus de Al Ross, care a creat un dispozitiv cu două butoane (unul cu un punct, altul cu o linie), care le-a permis copiilor să comunice cum nu o mai făcuseră până atunci.

„La început mi s-a părut că învățarea codului Morse va fi o pierdere de timp, dar curând am aflat că îmi oferea libertate deplină cu cuvintele mele”, a zis Finalyson. „Școala a devenit distractivă, în loc de obositoare. M-am putut concentra pe studii și să am conversații cu prietenii mei pentru prima oară. De asemenea, nu am mai avut nevoie de o prezență adultă cu mine în fiecare moment la școală, iar asta a fost grozav”.