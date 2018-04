Un nou film Doom este în lucru, la 13 ani după primul din serie

După 13 ani de la apariția primului film bazat pe celebrul joc, e timpul ca franciza Doom să mai adauge încă o peliculă în portofoliu.

S-ar putea să nu-ți mai amintești foarte multe despre primul film Doom, însă dacă te uiți la nota de pe IMDb, s-ar putea să ajungi la concluzia că nu e o pierdere dacă ai uitat ce ai văzut sau dacă n-ai văzut deloc filmul. Titlul de atunci îl avea cap de afiș pe Dwayne The Rock Johnson, dar asta nu l-a ajutat să obțină o notă mai mare de 5,2.

Un nou film bazat pe franciza de jocuri dezvoltată de id Software este în lucru, dar pe acesta s-ar putea să nu-l vezi la cinema. Are șanse foarte mari să fie lansat direct online, poate chiar pe o platformă ca Netflix.

NBC/Universal a confirmat către Variety că un nou film din serie este produs de către Universal 1440 Entertainment. Această divizie se ocupă de producții care sunt pregătite pentru distribuție din prima zi, astfel că noul film va fi disponibil fie pe o platformă online, fie pe DVD.

Nu știm încă nimic despre povestea noului Doom, dar știm că actrița Nina Bergman va apărea în acesta. Ea a postat pe Twitter că face parte din distribuție și că lucrează alături de un regizor ”cool”, doar că nu i-a menționat și numele. Rămâne de văzut dacă noul film va reuși să fie mai apreciat de fani, dar și dacă Dwayne Johnson va avea un rol în acesta. Probabil vom afla ceva mai multe detalii în următoarele luni, pe măsură ce se concretizează mai multe detalii despre acesta.

Wow I’m doing the next “Doom” movie w Universal Pictures! I just signed all the paperwork??I get to go back to Bulgaria again and work with some of my favorite people?This movie w a super cool Director AND my new record coming out, I feel like the luckiest girl in the world? pic.twitter.com/q8t4iI0bgO

— Nina Bergman (@ninabergman) April 17, 2018