Bătrânul Doom 2 a ajuns pe eBay după aproximativ 24 de ani de la lansare

Alături de Wolfenstein și Quake, seria Doom a pus bazele FPS-urilor actuale, iar cei care vor o bucată de istorie pot pune mâna pe Doom 2.

Pentru o lungă perioadă de timp, ID Software a fost unul dintre cei mai prolifici dezvoltatori de jocuri. La începutul anilor 90, dacă erai pasionat de gaming, era imposibil să nu fi auzit de studioul fondat de John Carmack și John Romero. Cei doi au definit o mare parte dintre elementele pe care ulterior am ajuns să le vedem în majoritatea shooterelor moderne. Serii foarte populare precum Unreal Tournament, Half Life sau Call of Duty și-au luat inspirația din acele jocuri de acum 25 – 30 de ani.

Pasionații de istoria gamingului care au fost ”afectați” de Doom la momentul lansării, au acum posibilitatea să investească o sumă semnificativă de bani într-o variantă originală de Doom 2. Jocul a fost postat într-o licitație pe eBay de John Romero, unul dintre designerii principali ai titlului. După cum se poate vedea în embed-ul de mai jos, anunțul pe marginea subiectului a fost făcut pe Twitter și foarte mulți s-au grăbit să încerce să pună mâna pe el.

Există însă o problemă. Jocul este oferit pe dischete de 3,5 inci, iar dacă nu ai un PC cu floppy, s-ar putea să-l ții în vitrină. În orice caz, Doom 2 este disponibil sub forma unor emulatoare online, iar dacă vrei să cazi în prada melancoliei, ai suficient de multe soluții. ,,Acestea sunt dischete originale ce au fost livrate cu Doom 2 pentru PC și alte platforme compatibile. Versiunea este 1.7, prima versiune de Doom 2. Nu este inclusă o cutie, doar dischetele floppy de 3,5 inci. Le voi semna, dacă vrei.” Din descrierea oficială a produsului se înțelege foarte clar despre ce este vorba. La momentul redactării acestui material, licitația ajunsese la 3150 de dolari.

I’ve decided to put up a set of DOOM 2 floppies (3.5″) on eBay! Will sign if you like (if you win). https://t.co/sNW6xR7Upo #games

— John Romero (@romero) June 25, 2017