Elon Musk ia o decizie radicală în privința Facebook

Elon Musk și Mark Zuckerberg nu sunt chiar oamenii pe care vrei să-i aduci în aceeași cameră, iar antreprenorul a luat o decizie față de prezența pe Facebook.

Fondatorul Facebook și deținătorul Tesla, dar și SpaceX, au mai avut diverse discuții pasiv-agresive în trecut, iar Musk nu s-a sfiit să-l ia peste picior pe Zuckerberg. Cea mai nouă etapă a acestei rivalități vine tot din partea lui Elon Musk.

Probabil știi deja că, în urma scandalului Cambridge Analytica, a prins putere curentul #deletefacebook, care, în mod sugestiv, te încurajează să îți ștergi contul de Facebook. O mulțime de oameni au făcut deja asta pentru a protesta față de episoadele de ”nu știu” ale lui Mark, din ultima vreme, iar acum a venit și rândul lui Musk.

Într-o serie de postări pe Twitter de pe 23 martie, acesta a anunțat că va șterge paginile de Facebook ale SpaceX și Tesla. Pentru că Musk e un om de cuvânt, cele două pagini au dispărut la scurt timp după anunț.

Într-un tweet adresat lui Brian Acton (cofondator WhatsApp și cel care a lansat trendul #deletefaebook), Musk întreba ”ce este Facebook?”

La un moment dat, un utilizator l-a provocat să șteargă pagina de Facebook a SpaceX. Musk a afirmat că nu avea idee că există una, dar că o va șterge.

I didn’t realize there was one. Will do.

— Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018