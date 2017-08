Elon Musk: Inteligența artificială e mai periculoasă decât Coreea de Nord

Elon Musk și-a exprimat multe teorii pesimiste vizavi de evoluția inteligenței artificiale, dar este prima oară când a comparat-o cu Coreea de Nord.

Premisa din filmul Terminator se pare că este mai probabilă ca niciodată, având în vedere cele mai recente declarații postate pe Twitter de către Elon Musk. Pe de-o parte, fondatorul Tesla face investiții semnificative în inteligență artificială. Pe de altă parte, tot el speră să controleze modul în care evoluează această știință, pentru a împiedica un potențial dezastru. Din păcate, prea puțini îl cred. Acesta este și motivul pentru care a început să facă afirmații din ce în ce mai radicale.

Modul de comunicare preferat de Elon Musk este Twitter. Platforma de microblogging are probleme grave de monetizare a bazei sale de utilizatori, dar reușește în continuare să fie mediul preferat de comunicare dintre directorii din Silicon Valley și internauți. Donald Trump este de asemenea fan Twitter, dar el joacă în altă ligă.

La câteva săptămâni după ce a criticat viziunea lui Mark Zuckerberg asupra inteligenței artificiale și a clasificat cunoștințele sale în domeniu ca fiind superficiale, Musk a postat o nouă afirmație cu un potențial macabru pe Twitter. ,,Dacă nu ești îngrijorat de potențialul pericol al inteligenței artificiale, ar trebui să fii. Riscul e semnificativ mai mare decât Coreea de Nord.” CEO-ul Tesla a postat mesajul de mai jos într-o perioadă în care tensiunile dintre Statele Unite și Coreea de Nord sunt mai mari ca niciodată. Coreenii au făcut deja câteva experimente cu rachete trans-atlantice și s-ar putea să aibă abilitatea de a ataca în mod direct orașe importante din SUA.

Cu toate acestea, în opinia lui Elon Musk, inteligența artificială poate fi folosită în scopuri nobile, cu condiția să fie supravegheată îndeaproape.

If you’re not concerned about AI safety, you should be. Vastly more risk than North Korea. pic.twitter.com/2z0tiid0lc

— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2017