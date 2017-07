Elon Musk ia peste picior cunoștințele lui Zuckerberg despre inteligență artificială

Antreprenorul Elon Musk nu este convins că șeful Facebook, Mark Zuckerberg, înțelege pe deplin inteligența artificială.

Acum două zile, Zuckerberg a ținut o sesiune ad-hoc de întrebări și răspunsuri într-un video live pe Facebook și a vorbit și despre cum vede viitorul inteligenței artificiale.

Acesta a menționat faptul că a văzut un interviu recent în care Elon Musk se temea cu privire la viitorul inteligenței artificiale. Comentând viziunea lui Musk, Zuckerberg a minimizat aceste ”scenarii apocaliptice”, declarându-se optimist. De asemenea, fondatorul Facebook spune că nu îi înțelege pe oamenii care vin cu scenarii atât de pesimiste, adăugând că aceste păreri nu sunt doar foarte negative, ci și destul de iresponsabile.

Zuckerberg acceptă că tehnologia poate fi folosită atât în scopuri bune, cât și în scopuri rele, dar consideră că poți fi atent la cum creezi sisteme și la cum le vei folosi.

Musk, pe de altă parte, nu se arată convins de un asemenea argument, spunând că ”înțelegerea lui (Zuckerberg) despre subiect este limitată”, așa cum se vede și în tweet-ul de mai jos.

I’ve talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2017