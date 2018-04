Scuza penibilă a Facebook pentru datele folosite de Cambridge Analytica

Reprezentanții Facebook se fac de râs cu fiecare explicație pe care încearcă să o dea cu privire la furnizarea datelor abonaților săi companiei Cambridge Analytica. Acum, se scuză și recunosc că nici măcar ei n-au citit termenii și condițiile.

Tu, ca potențial client al unui cont online, ești obligat să bifezi faptul că ai luat la cunoștință termenii și condițiile acelui cont și se presupune că le și citești cu atenție, în detaliu. Cu siguranță n-ai făcut asta niciodată, dar stai liniștit, nici reprezentanții legali ai acelei rețele sociale n-o fac.

Mike Schroepfer, președintele executiv al departamentului de tehnologie al Facebook a recunoscut în fața comitetului parlamentar britanic că nu a citit toți termenii și condițiile Facebook înainte de a furniza datele personale ale utilizatorilor firmei Cambridge Analytica.

Aleksandr Kogan, un cercetător al Universității Cambridge, a creat o aplicație care a colectat milioane de date de la utilizatorii Facebook. Iar compania lui Kogan, Global Science Research, a fost cea care a furnizat datele firmei Cambridge Analytica.

Acest Kogan se apără și spune că nici lui și nici colegilor săi nu li s-au comunicat termenii și condițiile până în momentul în care The Guardian a dezvăluit că datele personale ale utilizatorilor Facebook au fost folosite ilegal.

Mark Zuckerberg în schimb a spus luna aceasta în fața Congresului american că Kogan a fost cel care „a violat” acordul cu platforma sa și asta a fost, de fapt, „marea problemă”. Deci, aruncă vină unul pe altul, până nu mai înțelegi nimic. De fapt, îți dai seama de un singur lucru: toate firmele care au acces la datele noastre pot face, la un moment dat, tot ce vor cu ele, mai ales dacă sunt obligate. Iar acei termeni și condiții sunt doar de fațadă.

În Marea Britanie, reprezentanții Facebook n-au înștiințat nici instituția engleză care protejează datele personale ale cetățenilor britanici. „Nu cred că am făcut-o. La acea vreme, am crezut că problema a fost rezolvată. Am primit aprobare legală de la toate partidele implicate”, a spus Schroepfer.

El repetă, nunațat, cuvintele lui Zuckerberg și recunoaște că Facebook a greșit că nu și-a informat utilizatorii cu privire la decizia de a le folosi datele. De aceea, din 2019, rețeaua socială te va înștiința atunci când datele tale vor fi folosite în scop politic sau comercial, pentru o mai evidentă transparență.

Se pare că au fost furnizate către Cambridge Analytica date de la 87 de milioane de utilizatori. Toate au fost folosite pentru campania prezidențială a lui Donald Trump din 2016.