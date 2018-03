Ce alternative ai la Facebook dacă vrei să nu te mai spioneze

Uraganul care s-a abătut asupra celei mai mari rețele sociale te face să te întrebi dacă mai merită să rămâi pe Facebook. Aste pentru că furtul de identitate, ce a făcut Cambridge Analytica, este, probabil, picătura care a umplut paharul în cazul Facebook.

Dacă te-ai gândit să-ți ștergi contul de Facebook, să știi că nu ești singurul. Din cei peste un miliard de utilizatori Facebook din întreaga lume, mai mult de jumătate s-au gândit la această săptămână. Chiar și așa, există câteva beneficii și servicii utile pe care Facebook ți le-a pus la dispoziție și pe care ți-e greu să le lași în urmă.

Însă există câteva alternative pentru aceste servicii. Desigur, alternative nu sunt chiar ca Facebook, însă ești mai în siguranță cu ele. Cel puțin deocamdată.

News Feed-ul de pe Facebook îl poți vedea pe orice aplicație de știri

În ultimii ani, gigantul social a devenit principala sursă de informație. Totuși, există o mulțime de servicii care-ți pot oferi cele mai recente știri. Chiar și așa, Facebook afișa noutățile despre care vorbeau prietenii tăi.

Dacă nu poți renunța la asta, Nuzzel este alegerea. Poți sincroniza aplicația cu alte rețele sociale pe care le folosești, ca Twitter sau LinkedIn, iar aceasta îți va arăta articolele despre care vorbesc prietenii tăi și prietenii prietenilor tăi.

Aplicația are și funcția Best of Nuzzel, unde poți vedea cele mai discutate știri de pe întreaga platformă. Ca informare din știri, ai Feedly, Google Newsstand sau alte agregatoare de conținut din presă.

Facebook Messenger poate fi înlocuit cu Signal și nu numai

Una dintre cele mai utile funcții Facebook nu este aplicația principală, ci Messenger. Chiar și așa, în timp ce Messenger facilitează comunicarea cu prietenii de pe Facebook, este confuz și dezordonat. Astfel, dacă ești în căutare de o aplicație de chat ușor de folosit, încearcă Signal.

Signal este un serviciu de mesagerie, criptat și gratuit, aprobat de cercetători în domeniul securității. Nu există stickere animate sau emoji, dar Signal îți menține în siguranță legătura cu prietenii și familia.

În plus, are și o versiune desktop, care-ți permite să sincronizezi mesajele între telefon și calculator, la fel ca Messenger. Pe Signal nu o să găsești anunțuri publicitare și nici nu-ți va prelua informații personale.

Signal are mai multe caracteristici de securitate suplimentare, care sunt utile dacă nu-ți place să fii supravegheat. Una dintre ele ar fi posibilitatea de a seta ștergerea mesajelor după o anumită perioadă de timp.

Evenimentele de pe Facebook le poți afla cu Paperless Post sau Doodle

Evenimentele de care afli de pe Facebook sunt o funcție a rețelei sociale care mereu ne-a încântat. Chiar și așa, există o mulțime de alte căi prin care poți afla de anumite evenimente sau prin care prietenii tăi te pot invita la ele.

Paperless Post, de exemplu, îți trimite invitații frumoase pe mail. Și, pentru o mai multă coordonare a calendarului, poți utiliza Doodle, ca să găsești cea mai bună zi pentru cină sau o ieșire în oraș, care să aducă mai multă lume la un loc.

Zilele de naștere ale prietenilor nu vor dispărea dacă ștergi Facebook

O altă caracteristică a Facebook de care ți-e, probabil, greu să renunți la ea este că rețeaua socială îți amintește zilele de naștere ale prietenilor. Din fericire, există o modalitate de a exporta zilele de naștere ale acestora direct de pe Facebook.

Pași sunt simpli. Te conectezi și dai click pe Evenimente (în partea stângă). În partea de jos, există o opțiune de a adăugare a evenimentelor în calendarul ales – Microsoft Outlook, Google Calendar sau Apple Calendar.

Apeși pe „Află mai multe”. Vei fi trimis către un set complet de instrucțiuni, care îți vor spune cum să exporți zilele de naștere ale prietenilor tăi.

Marketplace îl poți înlocui cu OLX

În 2016, Facebook a introdus Marketplace – o caracteristică ce-ți permite să cumperi și să vinzi. Din fericire, nu este unică și singură. OLX este un înlocuitor destul de bun. După cum spune și sloganul „Vinzi și cumperi….”, OLX face ce face și Marketplace de pe Facebook.

Probabil vei spune că Marketplace era mai comod și mai simplu de folosit. Poate că așa e. Măcar OLX nu-ți fură intimitatea.

Grupurile de pe Facebook au alternativă în GroupMe

Grupurile sunt cea mai dificilă caracteristică de înlocuit. Asta pentru că ele servesc unei game largi de scopuri pentru o mulțime de persoane. Chiar și așa, dacă vrei să-ți strângi familia și prietenii într-un singur loc, GroupMe este o alegere destul de bună.

Aplicația te ajută să creezi un grup de chat organizat, unde poți partaja imagini și mesaje. În cazul în care ești în căutarea unui cerc mai mare de persoane interesate de același subiect, pe reddit îl găsești.

E drept, Facebook îți aduce toate aceste funcții și caracteristici într-o singură aplicație. Din păcate, nu vei găsi o alta care să facă ce face Facebook. Probabil, la un moment dat, vor apărea aplicații asemănătoare. Chiar și așa, să nu te mire dacă și atunci ești furat.

Lista aceasta nu e exhaustivă și s-ar putea ca nu toate aplicațiile să îți fie utile ție. Cert e că există mereu alternativă, deși e mai greu să-i faci pe prietenii tăi, pe oamenii cu care ții legătura să migreze. Dacă ai confortul acesta, atunci poți trece de azi la alternative. O listă mai mare poate cuprinde, în funcție de platformă: Google Hangouts, Apple iMessage, Telegram, WeChat sau Kik, Allo tot de la Google sau Skype.