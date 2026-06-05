România are una dintre cele mai rapide rețele de internet din lume. De ce nu profităm mai mult de acest avantaj?

Iar dacă analizăm rezultatele economice, observăm că statele care valorifică tehnologia generează valoare adăugată, brevete, startup-uri globale și produse inovatoare.

România generează încă prea puțin din toate acestea.

Un alt indicator relevant este numărul specialiștilor ICT.

Conform datelor Eurostat și Digital Decade, ponderea specialiștilor IT&C în totalul angajaților este printre cele mai mici din Uniunea Europeană, aproximativ 3%, față de o medie europeană de circa 5%.

Această diferență contează enorm.

O infrastructură excelentă fără suficienți oameni capabili să creeze software, servicii digitale și produse tehnologice este similară cu existența unor laboratoare moderne fără cercetători.

De ce nu transformă economia internetul rapid în productivitate

Există tendința de a presupune că internetul rapid produce automat creștere economică.

Realitatea este mult mai complexă.

Numeroase studii economice arată că infrastructura digitală generează beneficii maxime doar atunci când este combinată cu educație, inovare și capacitate antreprenorială.

Exact aici România întâmpină dificultăți.

Banca Mondială subliniază că una dintre provocările majore ale economiei românești este capacitatea redusă de inovare la nivelul firmelor, existența unor neconcordanțe între competențele forței de muncă și cerințele pieței, precum și dificultățile în tranziția către activități cu valoare adăugată ridicată.

Cu alte cuvinte, problema nu este conexiunea la internet. Problema este ce facem cu ea.

Multe IMM-uri românești au adoptat lent instrumentele digitale. Nivelul de digitalizare al companiilor este sub media europeană, iar utilizarea tehnologiilor emergente rămâne limitată.

Același fenomen poate fi observat și în administrația publică.

În teorie, internetul foarte rapid ar trebui să faciliteze dezvoltarea unor servicii publice complet digitale.

În practică, numeroase instituții continuă să funcționeze pe baza documentelor tipărite, a semnăturilor fizice și a procedurilor birocratice clasice.

Aceasta este una dintre marile diferențe dintre România și Estonia.

Estonia nu este celebră pentru viteza internetului.

Este celebră pentru faptul că a construit servicii publice digitale funcționale.

Cetățeanul estonian economisește timp.

Companiile economisesc bani.

Statul economisește resurse.

Acolo se vede adevărata valoare economică a digitalizării.

În România, discuția despre internet se concentrează deseori asupra performanței tehnice, nu asupra impactului economic.

Un alt factor este distribuția inegală a beneficiilor.

În marile orașe există acces la internet foarte rapid și la oportunități tehnologice. În multe zone rurale, însă, utilizarea efectivă a tehnologiei rămâne redusă din cauza nivelului scăzut de competențe digitale și a accesului limitat la formare profesională.

Astfel, infrastructura există, dar valoarea economică generată de aceasta nu este distribuită uniform.

Cum ar putea România transforma internetul rapid într-un avantaj strategic real

România nu are nevoie să construiască de la zero un avantaj competitiv digital.

Acesta există deja.

Provocarea este să îl folosească.

Primul pas este educația digitală.

Datele europene arată clar că România are una dintre cele mai mari restanțe la capitolul competențe digitale.

Creșterea nivelului de alfabetizare digitală ar putea avea efecte economice semnificative.

Nu este vorba doar despre programare.

Competențele digitale moderne includ utilizarea instrumentelor online, securitatea cibernetică, analiza datelor, colaborarea digitală și utilizarea inteligenței artificiale.

Al doilea pas este stimularea inovării.

Platforma Digital Skills and Jobs evidențiază că România continuă să sufere din cauza unor decalaje în cercetare și dezvoltare, precum și a unui nivel redus de inovare în rândul startup-urilor și IMM-urilor.

Internetul rapid poate susține dezvoltarea unor produse software globale, servicii bazate pe cloud, soluții AI și activități de cercetare distribuite.

Dar aceste oportunități necesită investiții și politici publice coerente.

Al treilea pas este digitalizarea reală a administrației.

În momentul în care cetățeanul poate rezolva aproape orice interacțiune cu statul online, avantajele infrastructurii devin vizibile la scară națională.

Timpul economisit înseamnă productivitate.

Productivitatea înseamnă creștere economică.

Al patrulea pas este atragerea investițiilor în industrii intensive în cunoaștere.

Companiile care dezvoltă software, inteligență artificială, centre de date, servicii cloud sau produse digitale caută combinații de infrastructură performantă și resurse umane calificate.

România deține deja primul element.

Al doilea trebuie consolidat.

În contextul revoluției AI, această oportunitate devine și mai importantă.

Modelele moderne de inteligență artificială necesită conectivitate excelentă, infrastructură digitală robustă și specialiști capabili să le dezvolte și să le utilizeze.

Țările care vor combina aceste elemente vor beneficia de următorul val de creștere economică.

Cele care nu o vor face riscă să rămână simple piețe de consum pentru tehnologiile dezvoltate în altă parte.

De aceea, întrebarea importantă nu este dacă România are internet rapid.

Răspunsul este evident și confirmat de clasamente internaționale de ani de zile.

Întrebarea importantă este ce face România cu acest avantaj.

Până acum, răspunsul a fost dezamăgitor.

Am construit una dintre cele mai performante autostrăzi digitale din lume, dar încă nu circulă suficientă valoare economică pe ea.

Dacă vrem ca internetul rapid să devină un avantaj strategic autentic, trebuie să investim la fel de mult în oameni, educație, inovare și instituții digitale precum am investit în infrastructură.

Altfel, vom continua să fim țara care impresionează prin viteza conexiunii, dar care rămâne în urma altora la capitolul transformare digitală și competitivitate economică.