România are una dintre cele mai rapide rețele de internet din lume. De ce nu profităm mai mult de acest avantaj?
În aproape orice clasament internațional despre viteza internetului, România apare surprinzător de sus. Pentru o țară care încă se confruntă cu probleme de infrastructură rutieră, birocrație excesivă și investiții reduse în cercetare, performanța rețelelor de comunicații pare o anomalie. În 2025 și 2026, România continuă să se afle în topul mondial la internet fix, cu viteze medii care depășesc numeroase economii dezvoltate din Europa Occidentală și America de Nord.
Totuși, paradoxul este evident: avem una dintre cele mai bune infrastructuri digitale din lume, dar nu reușim să transformăm acest avantaj într-un motor major de dezvoltare economică. Productivitatea rămâne sub media europeană, digitalizarea administrației este lentă, competențele digitale ale populației sunt printre cele mai slabe din Uniunea Europeană, iar numărul specialiștilor IT raportat la populația activă este redus comparativ cu statele care conduc economia digitală europeană.
Acest contrast merită analizat. Pentru că problema României nu este lipsa infrastructurii. Problema este incapacitatea de a valorifica infrastructura pe care deja o are.
Cum a ajuns România un campion mondial al internetului
Succesul internetului românesc nu a fost rezultatul unui plan strategic al statului. De fapt, mare parte din această poveste s-a construit aproape în ciuda statului.
În anii 1990 și începutul anilor 2000, piața telecom din România a fost caracterizată de o concurență extrem de agresivă între furnizori. Spre deosebire de multe state occidentale, unde operatorii istorici au dominat piața și au modernizat lent rețelele existente, România a beneficiat de o situație aparte: infrastructura veche era relativ slab dezvoltată, ceea ce a făcut mai simplă implementarea tehnologiilor noi, în special fibra optică. Acest fenomen este cunoscut în economie drept „leapfrogging”, adică săritul peste o etapă tehnologică. În loc să investească ani întregi în modernizarea rețelelor de cupru, operatorii au trecut direct la fibră.
Rezultatul este vizibil și astăzi. România a dezvoltat una dintre cele mai extinse infrastructuri FTTH (Fiber to the Home) din Europa, iar în multe orașe conexiunile de 1 Gbps sunt obișnuite pentru utilizatorii casnici. Discuțiile și statisticile FTTH Council Europe indică niveluri foarte ridicate de acoperire cu fibră optică în România comparativ cu multe state occidentale.
Datele Speedtest Global Index arată că România ocupa în ianuarie 2026 locul 17 la nivel mondial pentru internet fix, cu o viteză mediană de aproximativ 350 Mbps, performanță superioară multor economii dezvoltate.
Mai mult, clasamentele din 2025 plasau România chiar în top 10 mondial pentru viteza de download prin internet fix.
În multe privințe, infrastructura digitală a României este mai apropiată de cea a unor economii asiatice avansate decât de cea a unor state europene considerate mai dezvoltate.
Dar infrastructura este doar fundația.
O autostradă nu generează prosperitate dacă nimeni nu circulă pe ea cu mărfuri valoroase. Exact aceeași logică se aplică și internetului.
Marele paradox, internet rapid, competențe digitale slabe
Cea mai mare problemă a României este că performanța infrastructurii nu este dublată de performanța capitalului uman.
Conform raportului Digital Decade și datelor prezentate de platforma europeană Digital Skills and Jobs, doar 27,7% dintre români aveau competențe digitale de bază în 2024, față de o medie europeană de 55,6%.
Date mai recente bazate pe statistici Eurostat indică faptul că România continuă să se afle pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința competențelor digitale ale populației. În 2025, doar aproximativ 31,8% dintre cetățeni aveau competențe digitale de bază.
Această situație produce un paradox aproape absurd.
Poți avea internet de 1 Gbps în apartament, dar dacă îl folosești exclusiv pentru rețele sociale, streaming și consum pasiv de conținut, impactul economic este limitat.
Economiile moderne nu sunt construite doar pe infrastructură digitală. Ele sunt construite pe capacitatea oamenilor de a utiliza tehnologia pentru a crea valoare.
În Estonia, digitalizarea a fost însoțită de reforme administrative și educaționale. În Finlanda, internetul rapid este completat de investiții în competențe digitale și cercetare. În Irlanda, infrastructura este utilizată pentru a susține un ecosistem tehnologic care atrage companii globale.
În România, discuția publică se oprește adesea la viteza internetului.
Ne place să spunem că avem internet mai bun decât Germania sau Franța.
Dar această comparație este incompletă.
Viteza internetului nu este un scop în sine.
Ea este doar un instrument.
Iar dacă analizăm rezultatele economice, observăm că statele care valorifică tehnologia generează valoare adăugată, brevete, startup-uri globale și produse inovatoare.
România generează încă prea puțin din toate acestea.
Un alt indicator relevant este numărul specialiștilor ICT.
Conform datelor Eurostat și Digital Decade, ponderea specialiștilor IT&C în totalul angajaților este printre cele mai mici din Uniunea Europeană, aproximativ 3%, față de o medie europeană de circa 5%.
Această diferență contează enorm.
O infrastructură excelentă fără suficienți oameni capabili să creeze software, servicii digitale și produse tehnologice este similară cu existența unor laboratoare moderne fără cercetători.
De ce nu transformă economia internetul rapid în productivitate
Există tendința de a presupune că internetul rapid produce automat creștere economică.
Realitatea este mult mai complexă.
Numeroase studii economice arată că infrastructura digitală generează beneficii maxime doar atunci când este combinată cu educație, inovare și capacitate antreprenorială.
Exact aici România întâmpină dificultăți.
Banca Mondială subliniază că una dintre provocările majore ale economiei românești este capacitatea redusă de inovare la nivelul firmelor, existența unor neconcordanțe între competențele forței de muncă și cerințele pieței, precum și dificultățile în tranziția către activități cu valoare adăugată ridicată.
Cu alte cuvinte, problema nu este conexiunea la internet. Problema este ce facem cu ea.
Multe IMM-uri românești au adoptat lent instrumentele digitale. Nivelul de digitalizare al companiilor este sub media europeană, iar utilizarea tehnologiilor emergente rămâne limitată.
Același fenomen poate fi observat și în administrația publică.
În teorie, internetul foarte rapid ar trebui să faciliteze dezvoltarea unor servicii publice complet digitale.
În practică, numeroase instituții continuă să funcționeze pe baza documentelor tipărite, a semnăturilor fizice și a procedurilor birocratice clasice.
Aceasta este una dintre marile diferențe dintre România și Estonia.
Estonia nu este celebră pentru viteza internetului.
Este celebră pentru faptul că a construit servicii publice digitale funcționale.
Cetățeanul estonian economisește timp.
Companiile economisesc bani.
Statul economisește resurse.
Acolo se vede adevărata valoare economică a digitalizării.
În România, discuția despre internet se concentrează deseori asupra performanței tehnice, nu asupra impactului economic.
Un alt factor este distribuția inegală a beneficiilor.
În marile orașe există acces la internet foarte rapid și la oportunități tehnologice. În multe zone rurale, însă, utilizarea efectivă a tehnologiei rămâne redusă din cauza nivelului scăzut de competențe digitale și a accesului limitat la formare profesională.
Astfel, infrastructura există, dar valoarea economică generată de aceasta nu este distribuită uniform.
Cum ar putea România transforma internetul rapid într-un avantaj strategic real
România nu are nevoie să construiască de la zero un avantaj competitiv digital.
Acesta există deja.
Provocarea este să îl folosească.
Primul pas este educația digitală.
Datele europene arată clar că România are una dintre cele mai mari restanțe la capitolul competențe digitale.
Creșterea nivelului de alfabetizare digitală ar putea avea efecte economice semnificative.
Nu este vorba doar despre programare.
Competențele digitale moderne includ utilizarea instrumentelor online, securitatea cibernetică, analiza datelor, colaborarea digitală și utilizarea inteligenței artificiale.
Al doilea pas este stimularea inovării.
Platforma Digital Skills and Jobs evidențiază că România continuă să sufere din cauza unor decalaje în cercetare și dezvoltare, precum și a unui nivel redus de inovare în rândul startup-urilor și IMM-urilor.
Internetul rapid poate susține dezvoltarea unor produse software globale, servicii bazate pe cloud, soluții AI și activități de cercetare distribuite.
Dar aceste oportunități necesită investiții și politici publice coerente.
Al treilea pas este digitalizarea reală a administrației.
În momentul în care cetățeanul poate rezolva aproape orice interacțiune cu statul online, avantajele infrastructurii devin vizibile la scară națională.
Timpul economisit înseamnă productivitate.
Productivitatea înseamnă creștere economică.
Al patrulea pas este atragerea investițiilor în industrii intensive în cunoaștere.
Companiile care dezvoltă software, inteligență artificială, centre de date, servicii cloud sau produse digitale caută combinații de infrastructură performantă și resurse umane calificate.
România deține deja primul element.
Al doilea trebuie consolidat.
În contextul revoluției AI, această oportunitate devine și mai importantă.
Modelele moderne de inteligență artificială necesită conectivitate excelentă, infrastructură digitală robustă și specialiști capabili să le dezvolte și să le utilizeze.
Țările care vor combina aceste elemente vor beneficia de următorul val de creștere economică.
Cele care nu o vor face riscă să rămână simple piețe de consum pentru tehnologiile dezvoltate în altă parte.
De aceea, întrebarea importantă nu este dacă România are internet rapid.
Răspunsul este evident și confirmat de clasamente internaționale de ani de zile.
Întrebarea importantă este ce face România cu acest avantaj.
Până acum, răspunsul a fost dezamăgitor.
Am construit una dintre cele mai performante autostrăzi digitale din lume, dar încă nu circulă suficientă valoare economică pe ea.
Dacă vrem ca internetul rapid să devină un avantaj strategic autentic, trebuie să investim la fel de mult în oameni, educație, inovare și instituții digitale precum am investit în infrastructură.
Altfel, vom continua să fim țara care impresionează prin viteza conexiunii, dar care rămâne în urma altora la capitolul transformare digitală și competitivitate economică.