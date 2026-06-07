Ce se întâmplă cu bagajele nerevendicate de pe Aeroportul Otopeni. Cât timp sunt păstrate și ce se întâmplă cu ele după un an
În fiecare an, mii de bagaje sunt uitate, abandonate sau pierdute pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București. De la trolere și genți de voiaj până la cărucioare pentru copii, umbrele sau cuști pentru animale, toate aceste bunuri ajung într-un circuit special de verificare și depozitare.
Mulți pasageri se întreabă ce se întâmplă cu valizele care nu mai sunt revendicate și dacă acestea sunt vândute sau scoase la licitație. În realitate, procedura este mult mai strictă și implică mai multe instituții.
Potrivit informațiilor publicate de Libertatea, bagajele găsite în aeroport sunt verificate, inventariate și păstrate timp de un an înainte ca autoritățile să decidă ce se întâmplă cu ele.
Toate bagajele sunt verificate înainte de a fi depozitate
Orice bagaj abandonat în interiorul aeroportului este tratat cu maximă atenție.
Înainte de a ajunge în depozitele speciale, acesta este scanat și verificat prin procedurile de securitate aplicate în aeroport. Ulterior, bagajele sunt predate Poliției de Frontieră, care preia gestiunea acestora.
Fiecare valiză este deschisă în prezența unei comisii, iar conținutul este inventariat în detaliu. Toate obiectele găsite în interior sunt trecute în documente speciale pentru a putea fi identificate ulterior dacă proprietarul se prezintă pentru recuperare.
Ce obiecte sunt găsite cel mai des
În camerele de depozitare ajung cele mai diverse lucruri.
Pe lângă bagaje de toate dimensiunile, autoritățile găsesc frecvent cărucioare pentru copii, umbrele, ghiozdane, genți de damă, cuști pentru animale și alte obiecte uitate de pasageri în terminale.
Unele bagaje sunt abandonate intenționat, mai ales în situațiile în care pasagerii află că trebuie să plătească taxe suplimentare pentru transportul acestora și aleg să renunțe la ele înainte de îmbarcare.
Cât timp sunt păstrate bagajele nerevendicate
Bagajele rămân în gestiunea Poliției de Frontieră timp de 12 luni.
În această perioadă, proprietarii le pot recupera dacă oferă suficiente detalii pentru identificarea lor. Autoritățile primesc constant solicitări din partea pasagerilor care încearcă să își găsească bunurile pierdute.
Cu toate acestea, doar o parte dintre bagajele depozitate ajung să fie revendicate și returnate proprietarilor.
Ce se întâmplă cu ele după un an
Contrar unor informații care circulă frecvent pe internet, bagajele nerevendicate de pe Aeroportul Otopeni nu sunt scoase la vânzare.
După expirarea perioadei de 12 luni, o comisie specială analizează situația bunurilor rămase în depozit și dispune distrugerea acestora.
Există însă câteva excepții. Banii și bijuteriile descoperite în bagajele abandonate nu rămân în depozitele aeroportului. Acestea sunt predate în termen scurt instituțiilor statului, pe bază de proces-verbal.
De asemenea, alimentele găsite în bagaje sunt eliminate rapid din motive de siguranță și igienă.
Atenție la escrocheriile de pe internet
Periodic apar pe rețelele sociale anunțuri care promit vânzarea unor bagaje nerevendicate provenite de pe Aeroportul Otopeni la prețuri foarte mici.
Autoritățile au avertizat în repetate rânduri că astfel de oferte sunt false și reprezintă tentative de fraudă. Bagajele aflate în gestiunea aeroportului nu sunt comercializate online și nu sunt vândute la kilogram sau la bucată.
Pentru pasageri, cea mai bună metodă de a evita pierderea definitivă a bagajului rămâne etichetarea corectă a acestuia și verificarea atentă înainte de plecarea din aeroport. În cazul în care un bagaj este uitat sau pierdut, recuperarea este posibilă, însă doar dacă proprietarul îl caută în perioada în care acesta se află încă în evidența autorităților.