Ce se întâmplă cu bagajele nerevendicate de pe Aeroportul Otopeni. Cât timp sunt păstrate și ce se întâmplă cu ele după un an

Potrivit informațiilor publicate de Libertatea, bagajele găsite în aeroport sunt verificate, inventariate și păstrate timp de un an înainte ca autoritățile să decidă ce se întâmplă cu ele.

Toate bagajele sunt verificate înainte de a fi depozitate

Orice bagaj abandonat în interiorul aeroportului este tratat cu maximă atenție.

Înainte de a ajunge în depozitele speciale, acesta este scanat și verificat prin procedurile de securitate aplicate în aeroport. Ulterior, bagajele sunt predate Poliției de Frontieră, care preia gestiunea acestora.

Fiecare valiză este deschisă în prezența unei comisii, iar conținutul este inventariat în detaliu. Toate obiectele găsite în interior sunt trecute în documente speciale pentru a putea fi identificate ulterior dacă proprietarul se prezintă pentru recuperare.

Ce obiecte sunt găsite cel mai des

În camerele de depozitare ajung cele mai diverse lucruri.

Pe lângă bagaje de toate dimensiunile, autoritățile găsesc frecvent cărucioare pentru copii, umbrele, ghiozdane, genți de damă, cuști pentru animale și alte obiecte uitate de pasageri în terminale.

Unele bagaje sunt abandonate intenționat, mai ales în situațiile în care pasagerii află că trebuie să plătească taxe suplimentare pentru transportul acestora și aleg să renunțe la ele înainte de îmbarcare.