Churchill, Jane Austen și Alan Turing dispar de pe bancnotele britanice. Controversa cu personalități „divizive” și explicația Băncii Angliei

De ce se schimbă bancnotele britanice

Potrivit Băncii Angliei, natura a fost tema preferată în consultarea publică privind viitoarea serie de bancnote. Instituția a anunțat o listă de animale care ar putea apărea pe noile bancnote, printre care vulpea, ariciul, delfinul, bufnița, somonul, albina și papagalul de mare.

Asta înseamnă că actualele portrete ale lui Churchill, Jane Austen, Turner și Alan Turing vor fi înlocuite treptat, pe măsură ce noua serie va fi proiectată și pusă în circulație. Bancnotele existente nu dispar imediat, ci vor rămâne valabile până la retragerea lor oficială.

Controversa: istorie, diversitate și simboluri naționale

Potrivit Reuters, decizia a atras critici din partea celor care spun că eliminarea personalităților istorice reduce vizibilitatea unor figuri importante ale culturii și istoriei britanice. Winston Churchill apare pe bancnota de 5 lire, Jane Austen pe cea de 10 lire, Turner pe 20 de lire, iar Alan Turing pe 50 de lire.

În paralel, The Telegraph a relatat că un studiu realizat pentru Banca Angliei a descris unele figuri istorice ca fiind „controversate” sau insuficient reprezentative pentru diversitatea Regatului Unit. Banca Angliei insistă însă că decizia finală privind natura vine din consultarea publică, nu dintr-o dorință explicită de a-l elimina pe Churchill pentru opiniile sale.

Bancnotele, mai mult decât bani

Discuția arată că bancnotele nu sunt doar instrumente de plată, ci și simboluri de identitate națională. Pentru unii britanici, Churchill, Austen sau Turing reprezintă repere istorice și culturale. Pentru alții, natura poate oferi o imagine mai neutră, mai incluzivă și mai actuală a țării.

Noua serie de bancnote va fi aleasă după consultări suplimentare, iar decizia finală va ține cont și de criterii practice, precum securitatea, vizibilitatea și diferențierea între valori. Controversa rămâne însă relevantă: atunci când o țară schimbă chipurile de pe bani, schimbă și felul în care alege să își spună povestea.