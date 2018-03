Dacia Logan Camper e mașina superbă pe care Dacia ar trebui s-o facă

Dacia Logan a împlinit de ceva timp deceniul. Dacia a produs și alte modele, dar e timpul să se gândească și la o „casă pe roți”.

Conceptul unui automobil Dacia Logan Camper nu-i nou. Totodată, nu-i nici creația inginerilor Dacia, pentru că, deocamdată, probabil sunt ocupați cu Duster sau alte modele. Am găsit pozele de mai jos într-un share pe Facebook al unui articol care vorbea despre cum meseriașii de la Pitești s-au pus deja la treabă. Așa că am căutat să văd ce-i cu acest concept.

Realitatea tristă e că nimeni nu s-a apucat de treabă, ba chiar pozele sunt vechi de prin 2014. Am găsit Dacia Logan Camper pe-un forum în franceză. Ce-am înțeles într-o franceză aproximativă pe care o înțeleg, via Google Translate, e că cineva a transformat o mașina Dacia Logan Pick-Up într-o „casă pe roți” sau într-o casă pentru cei care n-au bani ori n-au locuință. Zona de locuit cântărește 335 de kilograme și are o înălțime de 2,8 metri (fără mașină).

Prețul unei astfel de mașini Dacia Logan Camper ajunge undeva la aproape 15.000 de euro. Ține minte prețul, pentru că cineva chiar s-a luat în serios cu un așa hibrid.

În 2009, la salonul auto de la Frankfurt, a fost prezentată o Dacia rulotă transformată așa dintr-un MCV. Numele era Renault Dacia YAV III și prețul eraa estimat între 15.000 și 20.000 de euro. Conceptul a fost făcut de Hymer.

La vremea aceea era cam la preț de garsonieră. Totuși, era mult mai mică decât una.

Renault Dacia YAV III oferea câteva modalități de-a transforma spațiul și de-al aduce în linie cu cerințele proprietarului. Ca o rulotă clasică, aveai suficient loc cât să trăiești în așa ceva, dar fără să-ți mai inviție prietenii. Chiar și așa, la cât de bine a prins subiectul unei „case pe roți” de la Dacia, poate că inginerii de la Pitești ar trebui să se apuce și de așa ceva.