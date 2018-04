Cum faci bani pe YouTube și devii vlogger profesionist

Internetul este plin de vloggeri și mulți dintre ei reușesc să câștige o sumă decentă în fiecare lună. Dacă vrei să înveți și tu cum faci bani pe YouTube, s-ar putea totuși să fii uimit de complexitatea întregului proces.

Se fac deja câțiva ani de când am început să vizionez cu sfințenie câteva podcasturi. Între timp, numărul vloggerilor a explodat, media de vârstă a celor care crează conținut a scăzut, iar banii pe care îi poți câștiga din YouTube s-au micșorat. Pare ciudat, dar deși sunt mai mulți ca niciodată cei care cred că se pot îmbogăți din conținut online, în realitate, volumul de muncă din spate este incomensurabil.

Nu mai este de mult vorba doar de realizarea unor clipuri amuzante sau informative cu titluri atrăgătoare. În 2018, trebuie să fii multilateral dezvoltat, să privești meseria de vlogger ca pe un business care trebuie extins constant. Nu a spus nimeni că este ușor, dar dacă ești gata de acțiune și ai suficient de mult timp la dispoziție, există câțiva pași pe care să-i urmezi dacă vrei să știi cum faci bani pe YouTube

YouTube stabilește regulile jocului și nu sunt puține

În 2018, YouTube a schimbat regulile pe care trebuie să le respecte orice canal care încearcă să genereze bani. Pentru a te înscrie în programul YouTube Partner, trebuie să ai cel puțin 1000 de abonați la canalul tău și, în ultimul an, toate clipurile tale trebuie să fi generat cel puțin 4000 de ore de vizionări.

Valorile nu sunt absurde, având în vedere numărul mare de canale cu peste un milion de abonați, dar sunt suficiente pentru a te descuraja, dacă ești la început.

Primii 1000 de abonați sunt cel mai greu de obținut și, în perioada în care lupți să-i strângi, nu este exclus să fii tentat să renunți de câteva ori la întregul proiect. Pentru ca întreaga ecuație să fie și mai frustrantă, dacă într-un an ai scăzut sub cele 4.000 de ore vizionate sau sub 1.000 de abonați, ieși automat din programul de monetizare al conținutului.

Reintri când le-ai atins din nou. Întregul set de reguli sunt disponibile pe blogul oficial al Google.

Cum faci bani din YouTube și despre câți bani este vorba

Până și mama știe că se fac bani din YouTube și nu are legătură cu înclinațiile ei tehnice. Nu multă lume știe însă câți bani se câștigă exact din această meserie. Motivul are legătură cu faptul că Google nu publică niște cifre exacte pe care să le ai în vedere în momentul în care te apuci.

Important este însă să știi că e aproape imposibil să te îmbogățești din YouTube. Pe termen lung, vei face mai mulți bani din parteneriate cu diferite companii și branduri, dar acest detaliu îl voi detalia mai jos.

Dacă o postare pe Twitter sau Facebook devine virală, nu faci bani din asta.

Din acest punct de vedere, YouTube îți face o favoare. Rețeaua socială deținută de Alphabet este singura care a decis să-și împărtășească banii din reclame cu persoanele din spatele unor postări. Ca referință, YouTube oferă unui creator de conținut 55% din toți banii pe care îi obține din reclamele afișate pe parcursul unui clip.

Suma exactă variază în funcție de foarte mulți parametrii, începând cu subiectul clipului tău, media de vârstă și sexul celor care ți-l vizionează. În plus, ar putea varia de la o perioadă la alta în funcție de cererea celor care vând reclamele ce ajung în clipurile tale.

La fel ca pe Google Ads, înainte ca o reclamă să ajungă într-un video pe YouTube, Google organizează o licitație pentru a te împerechea cu advertiser-ul care e gata să plătească cel mai mult pentru publicul tău.

Dacă este să vorbim de cifre exacte, în medie, un clip cu 1.000 de vizualizări generează aproximativ 2,5 dolari. Din acea sumă, aproximativ 1,38 dolari merg la YouTuber. Asta înseamnă că te poți aștepta la 5 lei dintr-un videoclip care a fost vizionat de 1.000 de persoane. Clipul de mai sus explică destul de bine întregul mecanism.

Mai există însă o problemă, iar aceasta este destul de mare. Pentru că vânzarea de reclame este mai mare în engleză, sunt șanse foarte mari să câștigi mai puțin bani dacă postezi conținut în română. Un vlogger din România care are în medie un milion de vizualizări la clipurile sale câștigă 300 – 400 de dolari pe lună.

Ca urmare, s-ar putea să fie un pic mai ușor să faci bani din YouTube în cazul în care începi direct în engleză, dacă stăpânești suficient de bine limba, iar domeniul pe care vrei să-l tratezi se pretează în afara țării noastre.

Cum faci bani din YouTube fără YouTube

Aș fi tentat să compar modelul folosit de YouTube cu vechea vorbă românească, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Ideea este simplă. Trebuie să vezi YouTube ca pe o platformă de lansare. Dacă ești bun la ceea ce faci, te ajută ajută să devii popular. Îți oferă și niște bani în acest proces, dar puțini.

Ține de tine dacă știi ce să faci cu popularitatea nou câștigată, dacă știi să o monetizezi, să o extinzi către alte platforme, medii online sau offline.

Majoritatea YouTuber-ilor profitabili câștigă bani din afara platformei deținute de Google. Primul pas în acest scop implică să închei parteneriate cu diverse branduri. Dacă devii suficent de popular, este foarte probabil să fii abordat de o companie de publicitate care este de părere că publicul clipurilor tale este potrivit pentru promovarea unui anumit brand sau al unor produse. Dacă te-ai apucat să faci unboxing și review-uri la telefoane, s-ar putea să fi abordat de un producător de mobile.

Dacă ai un canal cu rețete de gătit, un producător de electrocasnice, de semi-preparate sau alte produse care țin de gătit ar putea lua legătura cu tine. În cazul în care ești ambițios și ai câteva relații, poți face invers. Nu te oprește nimeni să încerci să contactezi reprezentantul unui brand din România care te încântă sau ți se pare interesant.

Astfel de parteneriate cu branduri sau companii de publicitate se pot remunera o singură dată, se pot reflecta într-un parteneriat pe termen lung sau se pot reflecta în produse pe care le păstrezi, în loc de bani. În funcție de popularitatea ta, s-ar putea să ai o înțelegere verbală cu o persoană de PR sau să te confrunți cu un contract stufos.

În final, ideea este că vei câștiga mai mulți bani în contact direct cu o firmă, decât dacă respectiva firmă apelează la YouTube și doar o parte din bugetul de reclamă îți ajunge ție în buzunar.

Cum faci bani din YouTube prin afiliere la comercianți

Dacă tot ai multe clipuri pe YouTube și îți place să vorbești despre diverse produse sau să folosești anumite echipamente în realizarea lor, ar fi păcat să nu faci bani dacă cineva vrea să cumpere acele gadgeturi. Foarte multe magazine online acceptă un astfel de parteneriat și, de cele mai multe ori, poartă numele de afiliere sau profitshare. În cazul Amazon, dacă vrei să faci bani din direcționarea cumpărătorilor către produsele vândute de ei, vei faci parte din programul Amazon Associates.

Este suficient să pui un link de afiliere în descrierea clipului tău de pe YouTube și vei avea un procent din vânzarea acelui produs, dacă persoana care l-a accesat îl cumpără. Procentul variază de la o platformă de profitshare la alta și de la un magazin online la altul.

Important este să reții că există magazine online din orice domeniu care facilitează acest algoritm de monetizare. Nu trebuie să ai doar clipuri despre tech, fashion sau gătit pentu a face bani. Posibilitățile sunt nelimitate.

În România, una dintre cele mai populare platforme în acest scop este profitshare.ro. Îți faci un cont acolo și, în scurt timp, vei putea să câștigi bani din vânzări generate pe Emag (1-12%), Fashion Days (5%), Libris.ro (8%), PC Garage (2%), Flanco (3-10%) și nu numai. Lista întreagă a partenerilor cu care colaborează profitshare.ro o găsești aici.

La nivel internațional, Amazon are cel mai profitabil program de afiliere. Dacă vrei să te înscrii, este suficient să accesezi acest link. În privința banilor pe care îi câștigi la fiecare produs pe care îl vinzi, te poți aștepta la o medie de 4% din valoarea achiziționată.

Pe segmentul produselor de fashion, comisionul crește până la 10%. Dispozitivele Amazon Fire sau Echo au un comision de 7%. Ca o notă de subsol, este important să reții că o persoană care a ajuns pe Amazon printr-un link creat de tine îți generează un comision de la aproape orice produs pe care îl cumpără în acea sesiune de shoping.

Nu este vorba doar de produsul pe care l-a accesat pentru că l-a văzut în descrierea clipului tău de pe YouTube. Lista comisioanelor pe categorii de produse de la Amazon o găsești aici.

Cum faci bani pe YouTube cu ajutorul Patreon

Bani din YouTube nu sunt constanți și pot varia semnificativ de la o lună la alta. Cu alte cuvinte, nu vorbim de un salariu lunar pe care să te bazezi și care să îți ofere confortul psihologic că te poți ocupa de asta full-time. Există însă mai multe soluții prin care fanii tăi sau persoanele care îți apreciază conținutul te pot susține în mod direct.

Cea mai populară dintre ele este Patreon. Este foarte simplu să-ți faci un cont pe Patreon și poți obține un link ușor de reținut pe care să-l partajezi în descrierea clipului tău.

Ai fi surprins câte persoane sunt dornice să se aboneze să te ajute cu câțiva bani în fiecare lună. Pentru a stimula astfel de gesturi generoase, poți crea conținut suplimentar pentru patreoni. Câteva clipuri pe lună de pe YouTube postate doar pe Patreon îți vor aduce mult mai mulți bani, dacă generezi conținut de calitate.

Ca referință, eu sunt abonat la Epic Show, un canal cu podcasturi al unor băieți din Cluj. Este un podcast în limba română și patreonii sunt probabil în exclusivitate români. Eu le dau 2 dolari pe lună, dar de la un total de 376 de patreoni ei strâng un salariu luna de 807 dolari la momentul redactării acestui material. Ceva mărunt, un alt podcast românesc strânge 159 de dolari în fiecare lună de la 27 de patreoni.

De la YouTuber sau vlogger la brand și merchandise

Dacă ai un canal de YouTube destul de popular și ai parcurs deja etapele de mai sus, mai rămâne una singură prin intermediul căreia poți face niște bani în plus. Fața ta sau numele tău pe un tricou în combinație cu un citat inspirațional sau o glumă deșteaptă s-ar putea să le surâdă fanilor.

Nici măcar nu trebuie să fie o poză cu tine. Poate să fie o siglă inspirată pe o cană, un tricou, un hanorac sau alte produse strânse în spatele conceptului de merchandise. Sunt o grămadă de site-uri gata să-ți personalizeze cești, tricouri, hanorace, mouse pad-uri și orice altceva îți trece prin minte.

Pentru a înțelege mai bine conceptul despre care vorbesc, este suficient să intri pe standupshop.ro. Site-ul băieților de la Între Show-uri are câteva zeci de tricouri și alte câteva produse pentru fanii lui Teo, Vio și Costel.

Cum faci bani pe YouTube cu foarte multă răbdare

Nu a zis nimeni că este simplu, iar dacă a zis, minte. Meseria de vlogger necesită un pic de noroc, inspirație și multă transpirație. Nimic nu vine la sine. La ora actuală, piața este saturată pe o varietate foarte mare de domenii. Asta înseamnă că este mai greu ca niciodată să vii la înaintare cu un produs original.

Nu înseamnă însă că este imposibil. Pentru început, încearcă să nu externalizezi nici o componentă a realizării și postării clipurilor pe YouTube. Te poți filma cu orice telefon, dar partea de montaj, editare, efecte și coloană sonoră necesită cunoștințe într-un program dedicat, precum Adobe Premiere, Apple Final Cut Pro sau ceva mai prietenos. Începe de acolo.