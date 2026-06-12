Cât îi costă pe români un parlamentar? Salariu, diurnă, cazare și alte beneficii explicate pe cifre

Important este că acești bani nu reprezintă salariu direct pentru parlamentar, dar sunt tot bani publici, plătiți lunar de la buget, iar o parte din ei poate fi cheltuită fără justificare completă cu documente.

Salariul unui parlamentar

Un deputat sau senator fără funcție de conducere are o indemnizație lunară de 18.720 de lei brut, ceea ce înseamnă aproximativ 11.000 de lei net. Suma poate crește dacă parlamentarul este lider de grup, secretar, chestor, președinte sau vicepreședinte de comisie ori ocupă o funcție importantă în conducerea Camerei Deputaților sau Senatului.

Pe lângă salariu și suma forfetară, parlamentarii care nu au domiciliul în București sau Ilfov pot primi bani pentru cazare, în valoare de aproximativ 4.600 de lei pe lună. La această sumă se poate adăuga decontarea transportului, de circa 1.400 de lei lunar.

De asemenea, Legea 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor prevede că aleșii care nu locuiesc în București sau Ilfov primesc o diurnă de deplasare de 2% din indemnizația lunară brută pentru fiecare zi în care participă la lucrările Parlamentului. La o indemnizație brută de 18.720 de lei, diurna este de aproximativ 374 de lei pe zi.

Tabel: cât poate costa lunar un parlamentar

Ce trebuie să știi Pe scurt Salariul brut al unui parlamentar 18.720 lei pe lună, echivalentul a aproximativ 11.000 lei net Suma forfetară după reducerea din 2025 32.011 lei lunar, după tăierea cu 10% a sumei de 35.568 lei Bani pentru cazare Până la 4.600 lei pe lună pentru parlamentarii care nu locuiesc în București sau Ilfov Transport Aproximativ 1.400 lei pe lună, decontați de Parlament Diurnă de deplasare 374 lei pentru fiecare zi de prezență la lucrările Parlamentului Cost lunar minim pentru contribuabil 50.731 lei (salariu brut + sumă forfetară redusă) Cost lunar estimat cu toate beneficiile Peste 60.000 lei pentru un singur parlamentar Numărul parlamentarilor 465 de aleși: 329 deputați și 136 senatori Cost anual estimat pentru Parlament Peste 337 milioane de lei, dacă sunt incluse toate beneficiile principale

Cât plătesc românii pentru întreg Parlamentul

România are în prezent 465 de parlamentari, dintre care 136 de senatori și 329 de deputați. Dacă luăm în calcul un cost mediu maxim estimat de 60.471 de lei pe lună pentru un parlamentar, rezultă că nota de plată poate ajunge la peste 28 de milioane de lei lunar pentru întreg Parlamentul, adică peste 337 de milioane de lei pe an.

Chiar și fără cazare, transport și diurnă, un parlamentar costă lunar peste 50.000 de lei, prin indemnizația brută și suma forfetară. De aceea, reducerea de 10% a sumei forfetare scade cheltuiala, dar nu schimbă fundamental nivelul costurilor suportate de contribuabili.