Primăriile ar putea plăti reparațiile adăposturilor din blocuri. Ce înseamnă noua lege pentru proprietari

În practică însă, multe asociații nu dispun de fondurile necesare pentru lucrări complexe și costisitoare. Sistemele de ventilație, instalațiile electrice de urgență, ușile etanșe, filtrele speciale de aer sau lucrările de etanșare necesită investiții importante pe care majoritatea proprietarilor nu și le permit.

Din această cauză, numeroase adăposturi civile existente în blocurile din România sunt astăzi degradate și nu mai pot fi utilizate în situații de urgență.

Ce prevede proiectul adoptat de Parlament

Noua modificare legislativă oferă autorităților locale posibilitatea de a interveni atunci când asociațiile de proprietari solicită acest lucru. Concret, consiliile locale vor putea aproba prin hotărâre finanțarea lucrărilor de reparații și întreținere sau chiar realizarea directă a acestora pentru adăposturile civile aflate în blocuri.

Important de precizat este faptul că primăriile nu vor fi obligate să suporte aceste costuri. Legea le oferă posibilitatea de a face acest lucru, iar decizia finală va aparține autorităților locale.

Ce câștigă proprietarii de apartamente

Pentru mulți locatari, principalul avantaj este că reparațiile necesare nu vor mai trebui suportate exclusiv din fondurile asociației de proprietari.

În multe orașe, costurile pentru aducerea unui adăpost la standardele prevăzute de lege pot ajunge la zeci sau chiar sute de mii de lei. Dacă primăriile vor decide să finanțeze aceste lucrări, presiunea financiară asupra proprietarilor ar putea fi considerabil redusă.

În plus, adăposturile funcționale pot reprezenta un element important de siguranță în cazul unor situații de urgență, fie că este vorba despre dezastre naturale, accidente tehnologice sau alte evenimente care necesită protecția populației.