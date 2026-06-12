Primăriile ar putea plăti reparațiile adăposturilor din blocuri. Ce înseamnă noua lege pentru proprietari
Locatarii care stau în blocuri cu adăposturi de protecție civilă ar putea beneficia, în viitor, de lucrări de reparații și modernizare finanțate de primării. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care permite autorităților locale să aloce bani pentru întreținerea și repararea adăposturilor civile aflate în condominii, însă măsura va intra în vigoare doar după promulgarea de către președintele României și publicarea în Monitorul Oficial.
De ce este nevoie de această schimbare?
În prezent, Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă stabilește că responsabilitatea întreținerii adăposturilor revine proprietarilor sau deținătorilor acestora. În cazul blocurilor de locuințe, această obligație revine asociațiilor de proprietari.
În practică însă, multe asociații nu dispun de fondurile necesare pentru lucrări complexe și costisitoare. Sistemele de ventilație, instalațiile electrice de urgență, ușile etanșe, filtrele speciale de aer sau lucrările de etanșare necesită investiții importante pe care majoritatea proprietarilor nu și le permit.
Din această cauză, numeroase adăposturi civile existente în blocurile din România sunt astăzi degradate și nu mai pot fi utilizate în situații de urgență.
Ce prevede proiectul adoptat de Parlament
Noua modificare legislativă oferă autorităților locale posibilitatea de a interveni atunci când asociațiile de proprietari solicită acest lucru. Concret, consiliile locale vor putea aproba prin hotărâre finanțarea lucrărilor de reparații și întreținere sau chiar realizarea directă a acestora pentru adăposturile civile aflate în blocuri.
Important de precizat este faptul că primăriile nu vor fi obligate să suporte aceste costuri. Legea le oferă posibilitatea de a face acest lucru, iar decizia finală va aparține autorităților locale.
Ce câștigă proprietarii de apartamente
Pentru mulți locatari, principalul avantaj este că reparațiile necesare nu vor mai trebui suportate exclusiv din fondurile asociației de proprietari.
În multe orașe, costurile pentru aducerea unui adăpost la standardele prevăzute de lege pot ajunge la zeci sau chiar sute de mii de lei. Dacă primăriile vor decide să finanțeze aceste lucrări, presiunea financiară asupra proprietarilor ar putea fi considerabil redusă.
În plus, adăposturile funcționale pot reprezenta un element important de siguranță în cazul unor situații de urgență, fie că este vorba despre dezastre naturale, accidente tehnologice sau alte evenimente care necesită protecția populației.
Multe adăposturi nu mai pot fi folosite
Inițiatorii proiectului au explicat că una dintre principalele probleme este starea avansată de degradare a infrastructurii existente. În multe blocuri construite înainte de 1990 există adăposturi de protecție civilă care nu au mai fost modernizate de zeci de ani. Unele sunt folosite ca spații de depozitare, altele au instalațiile defecte sau nu mai respectă condițiile tehnice necesare pentru utilizare.
Prin implicarea autorităților locale, parlamentarii speră să crească numărul adăposturilor funcționale și să permită accesarea unor fonduri guvernamentale sau europene pentru reabilitarea acestora.
Când ar putea intra în vigoare noua regulă
Deși proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților, care este forul decizional, procedura legislativă nu este încă încheiată. Desigur, pentru ca măsura să producă efecte, legea trebuie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.
Abia după acest pas primăriile vor putea analiza solicitările venite din partea asociațiilor de proprietari și vor putea decide dacă alocă bani pentru reabilitarea adăposturilor civile din blocurile de locuințe.
Inițiativa legislativă a fost susținută de parlamentari din PSD, UDMR și AUR și urmărește, potrivit expunerii de motive, creșterea gradului de siguranță publică și îmbunătățirea infrastructurii de protecție civilă din România.