Cum o să arate Samsung Galaxy S10, conform unui teaser de la Samsung

Samsung Galaxy S10 e deja cel mai așteptat telefon de la sud-coreeni. Deși nu există suficiente imagini cu modelul, apar tot mai multe informații despre design.

Ce știm despre Samsung Galaxy S10, până acum, e că nu va avea nici ecran crestat, nici un compromis major pentru a evita crestătura (cum ar fi un mecanism cu șină). Samsung a prezentat atât un concept de ecran „găurit” pentru difuzor și cameră, cât și un teaser în Android Pie ca să ai o idee despre cum va fi Samsung Galaxy S10.

În Android Pie pentru Note 9, apare un demo, la setarea night mode, unde e ilustrat un model fără crestătură. Tipul acesta de teaser a mai fost întâlnit la Nougat beta pentru Galaxy S7, dar și Oreo beta pentru Galaxy S9. Deci, foarte probabil, Samsung Galaxy S10 va fi un model cu un ecran imens și fără crestătură.

Mai mult, sud-coreenii ar renunța la scannerul de iris, așa că spațiul e redus considerabil. Iar ecranul va fi dotat cu un scanner de amprente ultrasonic.

Samsung Galaxy S10 ar fi prezentat la MWC 2019 din februarie.

Se mai știe că telefonul va folosi un procesor Exynos 9820 pe 7 nanometri. Ce-i interesant la acest cip e că producția va fi realizată printr-un nou proces. Se lucrează la acesta de circa 30 de ani, în industrie în general, și compania l-ar avea în dezvoltare de vreo 10 ani.

Samsung Galaxy S10 will use Samsung’s self-developed world’s first 7nm EUV dual-core NPU chip on Exynos 9820. One of the features of the AI chip is to enhance the camera and work with the ISP for the Galaxy S10 camera.

