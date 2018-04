Cum afli tot ce știe Google despre tine

Dacă ai trecut de faza în care ți-ai descărcat datele de pe Facebook, e bine să știi că poți să afli și tot ce știe Google despre tine, în manieră similară.

Odată cu izbucnirea scandalului Cambridge Analytica și Facebook, oamenii s-au gândit mai bine și și-au dat seama că rețeaua socială nu e chiar paradisul pe care l-a pictat Zuckerberg pentru miliardele de utilizatori. Facebook, te spionează, te mai spionează și alți prieteni de-ai lor, astfel că rețeaua știe multe despre tine. Ceva mai puțin de 4 GB de informații avea site-ul despre mine.

După aventura Facebook, a venit rândul să bat și la poarta celor de la Google și să-mi cer arhiva cu toate datele care mă interesează. Dintr-o ambiție încă neînțeleasă, m-am gândit să descarc tot, așa că am așteptat câteva ore până am primit un link de download pentru arhivă. De fapt, pentru arhive. Am avut de descărcat trei arhive, iar odată dezarhivate, mi-au ocupat 113,8 GB din capacitatea discului. Puteam să scap ceva mai ușor, dacă evitam să descarc conținutul de pe Google Drive, unde am cea mai mare activitate.

Fără folderul Google Drive, totalul datelor pe care le-am extras se reduce considerabil, la doar 11,6 GB de spațiu. Cumva, nu am fost foarte impresionat de informațiile pe care mi le-a pus platforma la dispoziție, poate și pentru că am tendința să le compar cu Facebook. Dacă în cazul rețelei lui Zuckerberg, pot să-mi recitesc toate conversațiile de pe Messenger, descărcate pe calculator, pe Google nu am parte de o asemenea distracție. Da, există Google Plus, dar e greu ca un produs să fie mai irelevant de atât.

Ce găsești în arhiva Google cu și despre tine

Ca să-ți fie ușor, îți recomand să folosești fișierul index.html, din folderul principal unde ai extras toate fișierele din arhive. Odată deschis în browser, acesta îți oferă o interfață ușor accesibilă pentru a accesa restul informațiilor care te interesează.

Aici, în funcție de serviciile Google pe care le-ai folosit, vei găsi fișiere generate cu informații din fiecare dintre acestea. Deși am 34 de servicii disponibile, pentru unele dintre ele nu am date, cum ar fi pentru Classroom sau Handsfree. Găsești, însă, destul de multe informații care te-ar putea interesa.

Poți găsi istoricul activității asociate contului, în materie de pagini vizitate în timp ce erai logat cu contul de Google într-un browser. Din păcate, însă, pare că istoria nu mă duce până la începuturile începuturilor, ci doar până la început de martie. Totuși, am aflat că între 3 și 29 martie, când am generat arhivele, am vizitat 11.644 de pagini web. Într-un interval similar de timp, între 1 și 29 martie, am căutat pe internet 10.341 de lucruri diferite.

Poți să afli și pe unde te-ai plimbat și când, însă informațiile brute pe care le primești în fișierele descărcabile nu sunt chiar ușor de interpretat, deoarece arată ca mai jos. Aici, istoricul merge până în 2015 și ia în calcul mai multe lucruri. Nu afli doar locul și timpul de la vremea înregistrării locației, ci și altitudinea, direcția de deplasare, chiar și modul de deplasare (vehicul, pe jos, etc.). Dacă vrei să vezi un istoric al locației mai ușor de citit și totodată cu potențial mai ridicat de a te speria, poți să încerci aici.

Ai parte și de un istoric al folosirii aplicațiilor din Android. La mine a mers înapoi în timp până la data de 1 mai 2017. Totuși, între acest moment și finalul anului, sunt puține înregistrări, ceea ce iarăși ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt salvate aceste intrări în arhivă. Cert e că aș fi interacționat cu 6.641 de aplicații în acest timp.

Poate, dar nu vrea?

Google nu pare să-ți ofere mare lucru când vine vorba de istoricul pe care ți-l poate pune la dispoziție. Mă așteptam să primesc un istoric mai detaliat, care să cuprindă informații de când mi-am făcut adresa de Gmail și până în prezent. Mă îndoiesc de faptul că Google nu mai are aceste informații stocate undeva, așa că aș prefera să le aflu și eu.

Per total, informațiile pe care ți le servește Google nu sunt neapărat cele mai interesante. Formatul în care le primești este mult mai brut decât cel pe care ți-l propune Facebook, așa că s-ar putea să nu găsești din prima ceea ce cauți. S-ar putea chiar să nu găsești deloc.

Arhivele pe care ți le generează Google nu par să fie cele mai prietenoase când vine vorba de explorare. Facebook pare mult mai pregătită să-ți ofere pe tavă (o parte din) trecutul tău, iar distracția cea mai mare este istoricul conversațiilor de pe Messenger.

Per total, cel mai câștigat din toată experiența mă simt pentru că am descărcat tot conținutul de pe Drive, pe care mi-ar fi mai ușor să îl sortez offline, pentru a-i aduce update-uri online.