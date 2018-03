Cum afli ce aplicații au acces la contul tău de Facebook

De-a lungul timpului, ai oferit acces mai multor aplicații la contul tău de Facebook, din diverse motive, așa că ar fi bine să știi cine și ce poate afla.

Facebook este implicată într-un nou scandal care vorbește despre influențarea alegerilor prezidențiale din SUA, doar că de data asta nu compania ar fi, în mod direct, vinovată. În acest caz vorbim despre un vinovat terț, Cambridge Analytica.

În vremea campaniei electorale a lui Trump, Cambridge Analytica a adunat informații de pe milioane de profiluri de Facebook ale alegătorilor americani, pe care le-ar fi folosit pentru a dezvolta un software care să prezică și să influențeze alegerile, potrivit Reuters.

Pe fondul acestui eveniment nefast, ar fi bine să știi cum poți afla ce aplicații au acces la contul tău de Facebook, dar și ce poate vedea fiecare dintre acestea din întregul tău profil.

În primul rând, trebuie să fii logat pe Facebook, iar apoi să navighezi în meniul Settings. Odată apărută bara laterală, caută opțiunea Apps și apasă pe ea.

În secțiunea Logged in with Facebook vei vedea toate aplicațiile în care te-ai logat cu contul de pe rețeaua socială. S-ar putea, așa cum am pățit și eu când am scris articolul, să observi că unele aplicații sunt acolo din vremuri imemoriale și că, probabil, nu-ți mai amintești când și de ce le-ai folosit.

Opțiunea cea mai simplă este să apeși pe butonul Remove și să scapi de aplicațiile care nu te interesează. Opțiunea mai complexă este să apeși pe Edit Settings și să modifici setări individuale de partajare a datelor.

Dacă o parte dintre datele tale sunt întotdeauna publice, cum ar fi fotografia de profil sau numele, altele pot fi restricționate. Unele aplicații vor acces la lista de prieteni, spre exemplu, iar altele îți vor data de naștere.

Din fericire, eram logat cu contul de Facebook ”doar” pe 42 de aplicații. După ce am făcut curățenie. am rămas cu 14 aplicații care au acces la date despre contul meu, iar de aici încolo pot să modific setările de partajare a datelor.

Dacă faci asta acum, ar fi bine să revii, ocazional, asupra acestei pagini de setări a contului, deoarece nu știi niciodată când oferi în grabă acces unei aplicații pe care ai vrea s-o elimini ulterior, dar de care uiți.