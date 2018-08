Cum a devenit Elon Musk un subiect preferat de glume pe internet

După ce multă vreme a fost considerat unul din cei mai mari inovatori în tehnologie, Elon Musk, CEO-ul și fondatorul SpaceX, a reușit să devină una dintre personalitățile cele mai parodiate de pe internet.

Elon Musk a fost, până în primăvară lui 2018, cât de cât plăcut de majoritatea lumii. Avea „bubele” lui – precum faptul că angajații săi erau forțați să lucreze peste program și că rănile de la locul de muncă nu erau raportate – dar acestea erau ignorate, din moment ce reușise să trimită o mașină în spațiu.

Prin luna mai însă, reputația lui Musk a început să o ia la vale, când a început să folosească Twitter. Acolo, el nu s-a ferit să critice felul în care mass-media vorbea despre accidentele mașinilor electrice Tesla.

Spre exemplu, un accident a cărui singură consecință a fost o gleznă ruptă a fost redat de presă în nenumărate rânduri, pe când accidentele fatale cu mașini tradiționale nu – aici e oarecum de înțeles supărarea lui.

Apoi însă, Musk a început să blameze „big media” pentru știri mincinoase. Mai mult, a spus că jurnaliștii se află sub presiune constantă să facă cât mai multe click-uri pentru a nu fi dați afară că nu s-au strâns bani din reclame și a insinuat că firmele de ulei și combustibili de mașină plătesc reporterii pentru a scrie lucruri negative despre mașinile Tesla.

Când jurnalista Jessica Huseman de la centrul de investigații Reveal l-a criticat pe Musk pentru tweet-uri, spunându-i că Reveal este o organizație non-profit care nu concurează pentru click-uri, el s-a enervat, i-a răspuns și astfel a început o ceartă pe Twitter care a durat luni întregi. Asemeni unui adolescent supărat pe lume, Musk a început să „strige” la oricine îl critica.

Oh is that the problem, Elon? @Reveal is a non profit, suffering from none of these problems. The ignorance this man displays daily of the journalism process is truly astounding. https://t.co/779hTkwNZ5 — Jessica Huseman (@JessicaHuseman) 23 mai 2018

Ulterior, când o echipă de fotbal formată din 12 băieți și antrenorul lor a rămas blocată într-o peșteră inundată, Musk s-a grăbit să ajute – într-un fel. Inginerii de la SpaceX au construit într-o zi un submarin foarte mic, de mărimea unui copil, care să îi poată transporta pe băieți în siguranță prin tunelurile inundate de apă. Totuși, soluția lui Musk nu a fost lipsită de riscuri.

Deși submarinul era suficient de mic pentru a încăpea prin zonele strâmte din peșteră, lipsa vizibilității și apele mâloase puteau să îngreuneze cu mult misiunea salvatorilor care ar fi trebuit să care submarinul. Dacă submarinul se bloca în vreo zonă, ar fi durat minute întregi până să îl scoată de acolo, minute în care oxigenul s-ar fi consumat.

Mai mult, submarinul era cam mic, având doar 31 de centimetri în diametru. „Sunt scufundător și nu îmi pot imagina să mă bag în așa ceva”, a zis Richard Black, un scufundător și instructor la Florida Dive Connection.

„Dacă copiii s-ar panica sau dacă ar apărea vreo eroare, nu ar exista cale de întoarcere, nu ai putea deschide [submarinul]”. În timp ce Musk posta tweet-uri despre evoluția submarinului, echipele de salvare se aflau în peșteră, salvând băieții. Scufundatorul Vern Unsworth a spus că invenția lui Musk era un simplu truc de PR și că nu exista vreo șansă să funcționeze. Drept răspuns, Musk l-a făcut pedofil, printre altele.

Între timp, pe Twitter apăruseră destul de multe conturi false ale lui Elon Musk – unul din ele fiind Italian Elon Musk. Twitter a anunțat că va închide conturile care conțineau numele CEO-ului în titlu. Nu a durat mult până când utilizatorii de Twitter au început să glumească și să spună că Elon Musk a plătit rețeaua de socializare pentru ca accele conturi false să nu îl mai râdă de el.

Elon Musk is such a petty bastard that he got an Italian spoof account of his banned from Twitter. How naive of him to think that will stop the internet from mocking him Rise French Élon Musque and take your Italian brother’s place! pic.twitter.com/aNbmt5fRtG — Culture Shots (@hjvinke) 28 iulie 2018

„targeting cryptocurrency scammers” is code for „elon forked out $2,000,000 to make sure Italian Elon Musk never resurfaces” https://t.co/9cOBzhXKYv — thomas violence (@thomas_violence) 26 iulie 2018

Totuși, asta nu i-a oprit pe troli. Așa au apărut Swëdish Eløn Müsk, German Elon von Müsk și Elonmorsque of the Nine Hells:

Ï sjënd dë mætbals ïnto späcë, Ï døn’t pjay de täxes, bork bork — Swëdish Eløn Müsk (@MuskSwedish) 28 iulie 2018

I am very socialist ja. I seek greatest good for all. Zats vy I ground ze factory verkers of Tesla Motorwagen into dust to reach ze production numbers for ze Model tree for my bonus. — German Elon von Müsk (@DvonMusk) 28 iulie 2018

Cumva, Elon Musk a ajuns o serie de meme, iar asta îi cam fură din aura de zeu al tehnologiei. Dar oamenii se plictisesc de aceleași glume la nesfârșit, așa că probabil nu va mai dura mult.