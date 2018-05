Videoclipul care are șanse să devină noul Despacito

Rapperul Donald Glover, cunoscut sub numele de scenă Childish Gambino, a lansat un videoclip numit „This is America”, care a devenit viral și a stârnit păreri controversate. Iar asta s-a întâmplat pentru că videoclipul este încărcat de metafore despre diferențele rasiale și violența din America.

Videoclipul „This is America” a fost încărcat pe YouTube pe 5 mai și în câteva zile a devenit viral. Până în prezent videoclipul a făcut 33 de milioane de vizualizări. Acesta a fost filmat într-un depozit și îl prezintă pe Glover care dansează în mijlocul unei revolte.

Pe lângă această coregrafie găsim accente care evidențiază problema armelor și lupta împotriva violenței și a rasismului din America. Nu e de mirare că abordarea acestor subiecte sensibile a dus la diverse teorii despre ce vrea să transmită cu adevărat videoclipul.

În scenele de deschidere, Glover/Childish Gambino folosește zâmbete grotești și expresii faciale exagerate, iar unii spun că acestea sunt o reprezentare a caricaturii lui Jim Crow (figură iconică în America, care reprezintă un afroamerican care dansează și cântă).

Guthrie Ramsey, profesor de istoria muzicii la Universitatea din Pennsylvania, spune că mesajul central al videoclipului este despre arme și violență. „Pe de o parte alegem să vedem aceste subiecte din unghiul entertainmentului, iar pe de altă parte ele sunt componente din identitatea noastră națională”.

El spune că videoclipul nu trebuie interpretat cu opulența caracteristică industriei muzicale, ci trebuie să te lase cu frisoane.

Bineînțeles că, din cauza subiectelor abordate, videoclipul a stârnit și reacții negative. Comentatorii de pe site-ul Genius se întreabă dacă Glover simte că trebuie să apeleze la stereotipuri (rapper „negru”, comediant, cântăreț soul) pentru a face bani. Aceste comentarii au fost făcute și la adresa versurilor „Grandma told me: get your money, black man”.

Childish Gambino este muzician, actor, scriitor, regizor și comediant, iar până acum a reușit să se facă cunoscut cu hit-ul „Redbone”. Rămâne de văzut ce reacții o să mai stârnească videoclipul și dacă o să se viralizeze încât să ajungă la nivelul celebrului „Despacito”.