Cele mai bune jocuri ale anului. God of War câștigă marele premiu

The Game Awards a acordat premii pentru cele mai bune jocuri video ale acestui an. Red Dead Redemption 2 a obținut primul premiu, dar God of War a luat cea mai dorită distincție.

Jocul western al celor de la Rockstar Games a obținut primul premiu al serii, cea mai bună narațiune, însă God of War a câștigat premiul de cel mai bun joc al anului.

Pentru a obține acest titlu râvnit, God of War a învins jocuri precum Assassin’s Creed Odyssey, Celeste, Marvel’s Spider-Man, Monster Hunter: World și Red Dead Redemption 2.

Fortnite, indiscutabil cel mai popular joc al momentului, a primit premiul de cel mai bun joc aflat în continuă dezvoltare, dar și cel mai bun joc de multiplayer, fiind considerat peste jocuri precum Destiny 2, Overwatch sau No Man’s Sky.

Sony Santa Monica, studioul din spatele God of War, a primit și premiul de cea mai bună regie pentru un joc, dar și premiul pentru cel mai bun joc de action/adventure.

Pe lângă premiul pentru cea mai bună poveste, Rockstar a primit distincțiile pentru cel mai bun design audio și cea mai bună muzică, și cea mai bună interpretare, realizată de Roger Clark pentru rolul lui Arhur Morgan.

Titlul de cel mai bun joc indie l-a primit Celeste, cel mai bun joc de telefon a fost desemnat Florence.

Dead Cells a fost declarat ca fiind cel mai bun joc de acțiune, iar Monster Hunter: World este considerat cel mai bun joc video role-playing game. FIFA 19 a pierdut premiul pentru cel mai bun joc de sport/curse, premiul care a fost ridicat de Forza Horizon 4.

În cadrul galei de premiere au fost premiați și creatori de conținut, dar și momente din sportul electronic. Ninja este considerat cel ca fiind creatorul anului, cel mai bun jucător eSports este Dominique “Sonic Fox” McLean, cel mai bun antrenor al unei echipe esports a fost considerat Bok “Reapered” Han-gyu. Reamintim că la acestă categorie a fost nominalizat și Cristian “ppasarel” Bănăseanu, antrenorul echipei OG care a câștigat competiția de Dota 2 The International.

Acestea au fost câteva dintre cele mai bune jocuri ale acestui an, iar dacă ești nerăbdător pentru ce ți se pregătește anul viitor atunci aruncă un ochi peste cele zece jocuri pe care abia aștepți să le joci în 2019.