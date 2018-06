Cel mai stupid încărcător wireless e mai util decât pare

Îți place să-ți încarci wireless telefonul? Acest gadget cu siguranță nu-ți va plăcea și asta din cauza inutil. E un acumulator necesar, inclus într-un obiect urât și inutil.

De ce spun asta? Pentru că acest încărcător wireless se prezintă clientului sub forma unei sticle și nici măcar nu e una asemănătoare băuturii tale preferate. La fel de ușor ai putea să o confunzi cu o vază. Eu asta am crezut prima dată că e când am văzut-o. Dar nu e plină nici cu lichide, nici cu flori, ci cu circuite care-ți încarcă gadgeturile mobile.

De altfel, el este destul de util și modern, dar parcă nu dă bine ca obiect de decor într-o sufragerie. Probabil nici la toaletă. Dar dacă îți încarcă telefonul, de ce nu?

Sticla asta ciudată se numește Gloo și e creată de compania Deconnect. Reclama spune că e un gadget cu care merită să te lauzi când vine cineva la tine acasă, dar dacă n-ar avea funcția de încărcare wireless, parcă ți-ar veni să o arunci pe fereastră cu speranța că n-o să aterizeze în capul cuiva.

Dincolo de designul total neinspirat, Gloo dispune de două lăcașuri pentru încărcare wireless (sprijini telefonul de sticlă, ca atunci când te plictisești la masă și n-ai ce face) și de două sloturi USB tot pentru încărcare.

Partea amuzantă e că Gloo, la rândul ei are nevoie de încărcare. Sună chiar amuzant…să-ți încarci încărcătorul pentru a-ți încărca telefonul. Și asta pentru că Gloo este dotat cu o baterie imensă, de 20.000 mAh. Cu cât sticla e mai mare, cu atât poate încărca până la patru dispozitive deodată.

Gloo e destul de versatilă. Când se descarcă și devine complet inutilă, o poți reîncărca fie prin USB (deci probabil o conectezi și la priză), fie printr-un wireless pad.

Asta nu e tot. Gloo mai este echipat și cu WiFi și Bluetooth, deci o poți conecta cu telefoanele cu iOS și Android.