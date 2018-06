Cum să controlezi totul în casă cu ajutorul telefonului

Tehnologia, în 2018, a ajuns să fie la îndemâna oricui. Sigur, cel mai des ne gândim la telefoane, dar ea se extinde dincolo de acestea și e conectată, vizibil sau invizibil, prin internet.

Se prea poate să fi auzit până acum de conceptul Internetul Lucrurilor. Poate e o noțiune un pic prea vagă, poate e un pic prea promițătoare, dar cert e că, într-o zi, va fi peste tot și nici nu ne vom da seama. Adică așa cum ar trebui.

Eu am descoperit internetul acesta cu un bec inteligent pe care puteam seta niște culori și la care puteam asculta muzică. Chiar și în prezent mi se pare splendid să poți auzi muzica din tavan. Sigur, a fost un bonus și setarea unor culori, dar, mai ales, comoditatea de-a stinge lumina din pat sau de la o distanță oarecare față de bec.

Apoi, am pus un bec inteligent în fiecare cameră și așa am ajuns să controlez măcar lumina în casă prin telefon. Primul a fost un Magic Blue pentru culori. Apoi am trecut la unul cu difuzor încorporat de la Pulse (dacă iei mai multe modele de la același producător, le poți controla pe toate cu aceeași aplicație). Un pachet optim este și cel de la Philips, unde ai avantajul că le poți controla și prin comenzi vocale via o boxă inteligentă.

La începutul lui 2018 am trecut la o boxă inteligentă. Prea vorbea lumea despre așa ceva, prea am fost cucerit de-un astfel de gadget într-un magazin cu electronice. Am făcut pasul, am cumpărat o boxă Google mini și acum pot spune „Hey, Google” și să cer o anumită melodie. Uneori, poate chiar și să redea ce-mi place, cerând doar „nice music”. O alegere bună este și un model de la Sonos, cu mențiunea că folosește Alexa pe post de asistent digital, nu Google Assistant.

Boxa a ajuns să fie cel mai util și comun gadget prin care să experimentezi lumea aceasta a dispozitivelor interconectate. Deocamdată, suportul pentru română este, dacă nu inexistent, minimal. Va veni și acesta în timp, așa cum s-a întâmplat cu fiecare tehnologie. Oferă însă o flexibilitate incredibilă de-a cere informații despre vreme, despre starea traficului, indicații rutiere sau chiar verificarea calendarului.

Ce vei avea și tu în casă, controlabil prin telefon, chiar dacă acum ți se pare un moft

Eu am o boxă Google mini și câteva becuri inteligente. Următorul pas, atunci când vor ajunge și în România, va fi să instalez o încuietoare inteligentă pe ușă. Astfel, nu trebuie să-mi mai fac griji dacă am încuiat sau nu. Totodată, pot deschide cuiva chiar dacă eu nu sunt acasă. Asta pe lângă marele câștig: să văd de la distanță dacă cineva e la ușă sau dacă s-a întâmplat ceva cu locuința.

În același sens, un pas planificat pentru următorul, va fi să conectez la centrala termică un dispozitiv de control al acestuia de la distanță. În zilele mici și reci de iarnă voi putea seta temperatura încă de la redacție și să fie optim când ajung acasă. De orice problemă, de orice natură, voi putea fi informat de la distanță.

Un capitol important în acest context în care suntem înconjurați de gadgeturi îl au electrocasnice interconectate și conectate la internet. Mă gândesc aici la un frigider, un aspirator sau chiar o mașină de spălat. Din fericire, acestea au făcut mai repede pasul și deja putem discuta despre a doua sau a treia generație. Televizoarele smart, asemenea, au devenit și mai bune, iar funcționalitățile lor s-au diversificat.

În cazul unui frigider, acesta mi se pare foarte important într-o casă, poți vedea în timp real, oriunde, de ce alimente ai nevoie, care se apropie de perioada de expirare, dar îți și poate ține evidența programului, de la ce și când mănânci la calendar, în general. E vorba, din nou, de-o integrare cu telefonul și cu aplicații de pe acesta.

În fapt, după cum ai remarcat până acum, acesta e marele avantaj al acestei case inteligente pe care eu am început să mi-o „asamblez”: nu mai există distanță. Controlul prin telefon se întâmplă prin internet, iar acasă ar fi tot timpul internetul wireless activ.

Erau impresionante conceptele de tipul acesta în filmele din anii ‘80 sau ‘90, când cineva doar bătea din palme și activa lumina sau pornea televizorul. Iată, avem și noi acel viitor.

Cea mai importantă caracteristică a controlului prin telefon

Piața s-a stabilizat, în aproape 10 ani, către două platforme: Android și iOS. Astfel, trebuie amintite elementele esențiale pentru o casă conectată: internet, software, compatibilitate și încredere. Ar fi cumva o pierdere să ai un bec inteligent care funcționează cu iOS, dar nu cu Android sau aplicația necesară nu-i disponibilă în toate piețele în care e vândut produsul. Este esențială, de asemenea, deschiderea producătorilor de-a lansa actualizări și de-a nu „uita” de produsele deja disponibile pe piață.

În ceea ce privește internetul, din fericire, avem unul excelent în România. Cât despre încredere, aici au de lucru producătorii.

Gadgeturile, prin natura lor, suferă de „uzură morală planificată”, adică anual sau la un anumit timp vin unele noi, mai bune, cu mai multe funcționalități. Electrocasnicele, prin natura lor, sunt schimbate mai rar decât un telefon.

Compatibilitatea va fi, deci, foarte importantă. Asemenea și securitatea. Dar în zona de securitate apar și câteva inițiative de urmărit, cum ar fi ca autentificarea să fie printr-un dispozitiv terț. În acest caz, Moto Key (funcționalitate întâlnită pe produsele Motoroal) îți arată cam cum funcționează conceptul și pentru ce ne pregătim.

Ce am prezentat până acum e doar o schiță a noilor schimbări în tehnologie. Toate aceste dispozitive vor fi controlate prin aplicații, dar, în esență, vor avea software bazat pe inteligență artificială care-i capabil „să ia” decizii și să te ajute. Da, e vorba de-a fi chiar și frigiderul un asistent digital.

Va fi o platformă, cel mult două, care să facă legătura și să-ți centralizeze totul. Astfel, același program verificat pe telefon va fi disponibil și pe ecranul frigiderul. Iar becul se va stinge la ora la care, de regulă, te culci, pe când alarma va suna fix când ai nevoie ca să nu ratezi vreo întâlnire sau să-ți respecți programul zilnic.

Casa, în esență, va deveni o gazdă pentru tot felul de dispozitive care ne pot susține ritmul de viață. Cum fiecare trăiește altfel, așa și casele se vor transforma.

