TEST Încărcător wireless de la Adata pentru iPhone și Samsung

Samsung a pornit moda încărcării wireless pentru telefon. Apple a continuat-o în 2017 cu primele telefoane compatibile cu noul standard. În ultima lună am testat și eu un astfel de încărcător de la Adata, care se remarcă prin două atuuri.

Prima dată când am folosit încărcare wireless pe un telefon a fost printr-un kit de la Ikea compatibil atât cu iPhone 5, cât și cu cele mai noi dispozitive. Asta pentru că, dacă un producător vrea, poate să își facă dispozitivul compatibil cu cele mai multe dispozitive, folosind standardul Qi. Deși nu te-ai fi așteptat de la Apple, a folosit Qi pentru iPhone 8 și iPhone X.

Eu am folosit un încărcător wireless Adata CW0050 negru. Mai e disponibil pe alb. Are port microUSB, îl conectezi la priză sau laptop (input de maximum 2 amperi) și îți încarcă telefonul la un amper. E cam puțin, cam cât are Apple pe încărcătoarele sale de priză pentru iPhone, dar dacă nu te grăbești sunt două motive pentru care l-ai cumpăra.

Încărcătorul wireless de la Adata e subțire. Foarte subțire. Are o grosime de șase milimetri și o suprafață cam cât un pachet de cărți pătrat. Spre deosebire de ce propun alți furnizori de astfel de soluții, acesta nu iese în evidență. Al doilea atu e că atunci când pui telefonul pentru încărcare se aprind două LED-uri în stânga și-n dreapta.

Eu l-am ținut conectat la laptop, în mare parte a timpului, așa că am apreciat să știu când telefonul se încarcă sau nu, fără să verific pe ecran.

Altfel, funcționează în majoritatea pozițiilor, ba chiar ai și o schiță pe cutie să nu-l pui aiurea. Sigur, cu cât e mai departe de centru, cu atât ai mai mari șanse să nu se încarce. Nu știu de alții, dar asta mi se pare o non-problemă.

Nu am găsit Adata CW0050 în magazinele online principale din România. Prețul oficial global, care va fi mai mic sau mai mare în România, e de sub 100 de lei. Îl recomand pentru: designul minimalist.