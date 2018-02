Ce îmi ocupă timpul pe internet: site-uri și canale YouTube foarte bune

Internetul este optimizat pentru a-ți ocupa un volum infinit de timp. Indiferent dacă stai pe YouTube sau ai câteva site-uri interesante, posibilitățile sunt nelimitate.

Accesul la internet a facilitat introducerea termenului procrastinare în limbajul comun. Conceptul face referire la ancorarea într-o serie stufoasă de activități cu scopul de a amâna un scop precis, o sarcină sau un proiect important. Ți-e mai mare dragul să dai câteva clicuri pe un site, în speranța că după câteva secunde vei găsi o sursă de divertisment de calitate sau o gaură neagră informațională.

Prin natura meseriei, petrec surprinzător de mult timp pe internet.

În cea mai mare parte a timpului, dacă nu dorm sau mănânc, am un dispozitiv conectat la internet în fața ochilor. M-am obișnuit așa și mi s-ar părea ciudat să fie altfel. Încerc să stau mai puțin pe Facebook, să-mi filtrez sursele de informare și, pe cât posibil, să încetez să caut orice pe OLX. Nu-mi iese de multe ori.

Dacă am câteva minute libere sau vreau să sacrific o jumătate de oră pe altarul procrastinării online, am câteva opțiuni care nu mă dezamăgesc niciodată. În practică, ar fi mult mai multe, doar câ cele pe care le voi menționa mai jos reprezintă o prezență constantă în istoricul meu din browser sau de pe YouTube. Ca un sfat, aș recomanda oricui să profite la maxim de posibilitatea abonării la canaluri de YouTube, ca să ai în permanență ceva interesant de urmărit și să fii notificat dacă apare ceva nou.

În privința site-urilor care te încântă enorm, fă un efort și tastează-le adresa de mână sau accesează-le din Bookmarks (Semne de carte). Indiferent cât de pornit ești pe un anumit subiect, dacă ai tastat un cuvânt simplu în Google, posibilitatea să fii deraiat de altceva și să dai alte clickuri decât cele pe care ți le-ai programat, este foarte mare. Ca urmare, dacă vrei să vezi ce apărut nou pe Playtech, fa-ți un obicei din a tasta playtech.ro în bara de adresă. Doar așa vei fi mâine un pic mai eficient decât astăzi.

Inițial, proiectul gigantului din Mountain View în materie de artă purta numele Google Art Project. Între timp, pentru că aria de interese pe care încearcă să o surprindă pe platformă s-a diversificat, a devenit Google Arts & Culture. Denumirea contează însă mai puțin. Important este că aici găsești o mină de aur în materie de lucrări artistice la rezoluție mare, muzee pe care le vizitezi la persoana întâi ca pe StreetView și articole pe subiectele momentului. Deși există un modul de căutare în dreapta sus, este mult mai interesant să dai click pe ceva din zona subiectelor recomandate. Ca început, poți vizita palatul Versailles sau Casa Albă, ca să înțelegi mai bine care este formatul informațiilor puse la dispoziția vizitatorilor.

Pe sistemul, uite peste ce-am dat pe internet, Stumble Upon este un joc de cuvinte și o platformă perfectă pentru a descoperi cele mai adânci colțuri ale internetului. Când intri prima oară pe site, trebuie să-ți faci un cont, să te autentifici cu Facebook sau Google. Îți definești aria de interese din care vrei să găsești site-uri noi și apeși pe Stumble. În acest mod, niciodată nu vei intra în pană de idei.

Dacă îți place ceva, folosești butonul de like din stânga sus pentru a arăta că îți dorești să vezi mai multe pagini similare. Opțional, poți partaja un link descoperit pe Facebook, Twitter, email sau altceva. Un click pe degetul orientat în jos atrage atenția rețelei neurale din spate să te îndepărteze de conținutul similar cu pagina care ți-a displăcut.

Am o fascinație teribilă pentru gătit, pentru cultura mâncării de calitate și documentarele care mă plimbă prin restaurantele de top ale lumii. Pentru a-mi potoli entuziasmul pe marginea subiectului, în urmă cu câțiva ani, am descoperit Tasting Table. Site-ul este unul foarte bine pus la punct, arată bine și include informații utile împărțite pe o serie stufoasă de categorii tangențiale cu arta culinară.

Dacă vrei să afli detalii despre viitorul documentar despre mâncare de pe Netflix sau ai o curiozitate vizavi de o rețetă simplă pentru supă chinezească iute acrișoară, sunt toate pe Tasting Table.

Fascinația mea pentru cocktail-uri a început în urmă cu aproape un deceniu, când aveam câteva sticle depozitate în carcasa unui vechi televizor Grundig transformat în dulăpior. Între timp, mi-am diversificat barul, dar se întâmplă des să intru în pană de idei. Ca urmare, dacă vreau să găsesc ceva interesant de preparat în weekend, intru pe Liquor.com.

Site-ul include review-uri la baruri, ghiduri pentru diverse orașe ale lumi, niște clipuri editate cu măiestrie și articole inspirate despre trendurile din domeniu. Rețetele de cocktailuri sunt sortate pe categorii și, de cele mai multe ori sunt însoțite de sugestii utile. Lichiorurile mai ciudate din rețete au aproape de fiecare dată un link asociat ca să știi exact despre ce este vorba, fără să mai cauți pe Google.

Pinterest se chinuie de câțiva ani să-și găsească nișa într-o mare de rețele sociale, platforme cu conținut online, motoare de căutare sau aplicații de mobil menite să-ți facă viața mai ușoară. La bază, site-ul din spate a rămas neschimbat, chiar dacă aplicația de mobil vine deseori cu adaosuri importante de funcționalitate. Personal, folosesc Pinterest pentru a căuta rețete de gătit sau pentru cocktailuri.

Dacă ești în pană de idei pentru o viitoare vacanță sau te gândești să-ți renovezi casa, Pinterest îți pune la dispoziție un catalog infinit de opțiuni.

După ce ți-ai făcut un cont sau te-ai autentificat cu Facebook, pe Pinterest îți poți crea niște panouri virtuale cu chestii găsite online. Respective panouri sunt sincronizate cu aplicația omonimă de mobil și le poți accesa de oriunde, folosind orice dispozitiv. Ai putea spune că este un mod mai pretențios pentru a-ți ține semne de carte pentru linkuri online, dar algoritmul prin care îți sunt sugerate Pinuri noi, te va convinge că este vorba de mult mai mult.

Canele de YouTube cărora să le dai o șansă

Un canal de YouTube care te pișcă este First We Feast. Acesta a început ca un vlog despre vedete mai puțin cunoscute care încearcă să mănânce aripioare din ce în ce mai picante în timp ce prezentatorul care face același lucru, le adresează întrebări.

Între timp, personalități din ce în ce mai importante își încearcă norocul într-un episod din Hot Ones. Eu am descoperit canalul de YouTube prin intermediul episodului de mai sus cu Ricky Gervais. Dacă nu ești fascinat de aripioare picante, același Sean Evans face numeroase deplasări prin restaurante din LA sau New York, face experimente culinare și îți atrage atenția asupra feluri de mâncare de care nu ai auzit sau pe care le-ai fi ignorat în trecut.

Revenind la metafora cu gaura neagră de mai sus, orice internaut știe că cei de la BuzzFeed au perfecționat rețeta clipurilor virale. Aproape orice clip postat pe canalul BuzzFeedVideo are un nume interesant și peste un milion de vizualizări. Pe mine însă, mă încântă serialul Worth It de pe BuzzFeed.

Fiecare episod constă în deplasări la trei localuri cu același fel de mâncare la prețuri foarte diferite. Acțiunea multora dintre ele se petrece în Los Angeles, dar sunt și câteva în Japonia. Formatul este unul foarte atrăgător, iar având în vedere că un episod are în medie 20 de milioane de vizualizări, s-ar putea să merite un click.

Club 99 este numele unui local din București amplasat pe Str. Dacia 99, unde majoritatea băuturilor au avut foarte mult timp prețul de 9,9 lei. Canalul de YouTube omonim găzduiește podcastul Între Showuri cu Teo, Vio și Costel. În același timp, la diverse intervale, sunt postate clipuri cu momente de stand-up, improvizație sau setlist (stand-up improvizat pe loc pe diverse teme).

Având în vedere varietatea de conținut disponibil, chiar și dacă nu-l accesezi pentru Între Show-uri, canalul de YouTube Club 99 funcționează ca o monografie a pieței de stand-up din România. Reprezintă un punct bun de start dacă abia ai descoperit umorul autohton în acest format.

Am descoperit canalul de YouTube al băieților de la Epic Show printr-o recomandare afișată la sfârșitul unui podcast de pe Club 99. Deși evit cu ardoare să dau click pe acele recomandări pentru că îmi dau seama cât timp risc să pierd, în cazul acestui podcast nu am am regretat. Cei patru băieți care formează echipa Epic sunt localizați în Cluj și au un umor foarte inspirat.

Nu toate episoade sunt la fel de amuzante, dar nici nu-și propun să fie. Primul pe care l-am văzut este cel de mai sus și, la scurt timp după, am început să-i susțin lunar pe Patreon. Pe același canal, există concursuri de ierbosofii sau glume scurte, in formatul celor de la Râzi ca prostu`. Sketch-urile postate ocazional fac o treabă foarte bună la a te relaxa într-o sâmbătăt dimineață, când te chinui să te dai jos din pat.

Printre peregrinările mele pe YouTube, în urmă cu vreo doi ani, am descoperit canalul Brandmade.tv. Acesta include o serie stufoasă de clipuri interesante în formatul celor de la How It`s Made. Dacă ai o curiozitate vizavi de modul în care se produce o sticlă de Jack Daniels, o chitară Fender Stratocaster sau un fotoliu Eames Loung Chair & Ottoman, vei fi plăcut impresionat de acest canal. În plus, dacă nu ai foarte mult timp, aproape fiecare clip este disponibil într-o variantă de opt-zece minute și alta de mai puțin de un minut.

Din păcate, văd că nu a mai fost actualizat de aproximativ un an. Chiar și în acest condiții, vei găsi suficient conținut de calitate pentru a-ți umple câteva seri.