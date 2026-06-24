Turiști români, lăsați fără bani și bagaje în Grecia. Zonele unde au fost raportate cele mai multe incidente

„Când am ajuns la mașină, după o zi de plajă, am observat că mașina era descuiată și că torpedoul era deschis. Când am ajuns la cazare ne-am dat seama că ne lipseau cei 750 de euro rămași în mașină, în rucsac”, a povestit acesta.

Potrivit relatării, actele, alte valute și majoritatea obiectelor au rămas neatinse, însă au dispărut banii și cardul SD al camerei de bord. Turistul a mai spus că experiența de la secția de poliție a fost dezamăgitoare.

„Am stat acolo mai mult de o oră ca să răspundem de 15 ori la întrebarea «Are you sure you were robbed?». La final ni s-a spus că ei nu pot face nimic, chiar dacă au recunoscut că au fost o mulțime de cazuri”, a scris acesta.

Noi reclamații în Halkidiki

Situații similare au fost raportate și în peninsula Halkidiki, una dintre destinațiile preferate de românii care aleg să meargă cu mașina în Grecia. Un turist aflat pe plaja Posidi, în brațul Kassandra, a relatat că i-au fost furate bani, carduri și cardul de memorie al camerei de bord.

„Aveți grijă pe plaja Posidi că am fost furat din mașină de bani și carduri. Mașina a fost deschisă cu un dispozitiv pentru că eu am încuiat-o din telecomandă și am verificat portiera”, a transmis acesta.

Moderatorii comunităților online dedicate vacanțelor în Grecia spun că numărul cazurilor raportate în această perioadă este îngrijorător.

„Suntem abia în iunie și am văzut deja cel puțin cinci cazuri. După atâția ani de furturi, proprietarii de afaceri și autoritățile ar trebui să pună presiune pentru suplimentarea numărului de agenți și pentru creșterea siguranței în zonă”, a transmis unul dintre moderatorii Forum Grecia.

Bagaje furate în centrul Salonicului

Un alt român a povestit pe TikTok că și-a găsit mașina spartă chiar în Salonic, în timp ce aceasta era parcată pe un bulevard din oraș.

„Vacanță în Grecia, Salonic. Aveți grijă pe unde parcați mașinile, se fură tot. S-au luat toate bagajele, mergem în vacanță nud. Bine că ne-au lăsat din acte”, a comentat acesta.

Autoturismul era încărcat cu bagaje și sacoșe, iar hoții au încercat să spargă mai multe geamuri înainte de a reuși să pătrundă în zona portbagajului.

Ce recomandă turiștii pățiți

Mesajul comun al celor care au trecut prin astfel de experiențe este simplu: nu lăsați în mașină bani, genți, borsete, acte, aparatură electronică sau alte obiecte care pot atrage atenția.

Chiar dacă Grecia rămâne una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță pentru români, turiștii avertizează că zonele foarte aglomerate, parcările din apropierea plajelor și marile orașe pot deveni ținte pentru hoți în sezonul estival. O clipă de neatenție poate transforma câteva zile de relaxare într-o vacanță marcată de drumuri la poliție, cheltuieli neprevăzute și mult stres.