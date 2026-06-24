Orașul din România în care cei mai mulți români și-ar dori să locuiască. A depășit Clujul și Bucureștiul
Preferințele românilor în ceea ce privește orașul ideal pentru trai continuă să se schimbe. Dacă în urmă cu câțiva ani Bucureștiul și Cluj-Napoca dominau clasamentele datorită oportunităților profesionale și dezvoltării economice, un nou studiu arată că un alt oraș a reușit să urce pe primul loc în topul atractivității urbane.
Potrivit Indexului de Atractivitate Urbană 2026, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, tot mai mulți români pun accent pe calitatea vieții, accesul la servicii, apropierea de natură și echilibrul dintre viața profesională și cea personală atunci când aleg locul în care și-ar dori să trăiască.
Rezultatele cercetării arată că orașele care reușesc să ofere aceste avantaje câștigă teren în fața centrelor urbane extrem de aglomerate, chiar dacă acestea din urmă continuă să ofere cele mai multe oportunități de carieră.
Bucureștiul și Clujul nu mai ocupă prima poziție
Deși Capitala rămâne principalul motor economic al țării și orașul cu cele mai mari salarii, aceasta a coborât până pe locul opt în clasament. Specialiștii spun că traficul, aglomerația, poluarea și nivelul ridicat de stres influențează tot mai mult percepția locuitorilor asupra calității vieții.
Nici Cluj-Napoca nu a reușit să își păstreze poziția dominantă. Orașul ocupă locul al doilea în clasament, fiind apreciat în continuare pentru oportunitățile de angajare, mediul universitar și oferta bogată de evenimente culturale și sportive.
Pe locul al treilea se află Constanța, care continuă să atragă prin poziționarea la Marea Neagră și prin dezvoltarea economică din ultimii ani.
În top se mai regăsesc Timișoara, Sibiu, Oradea, Iași, Alba Iulia și Arad, orașe care au devenit tot mai atractive pentru cei care își doresc o schimbare.
Orașul care a ajuns lider în preferințele românilor
Prima poziție a clasamentului este ocupată de Brașov. Orașul de la poalele Tâmpei este considerat de mulți români locul ideal pentru trai, datorită combinației dintre dezvoltarea economică, infrastructura în continuă modernizare și apropierea de natură.
În ultimii ani, Brașovul a atras numeroși locuitori din alte regiuni ale țării, inclusiv din București. Mulți dintre cei care aleg să se stabilească aici spun că apreciază ritmul mai relaxat al vieții, aerul mai curat și accesul rapid la zonele montane.
De asemenea, orașul beneficiază de o piață a muncii aflată în dezvoltare, cu oportunități în domenii precum IT, servicii, producție și turism. În plus, oferta educațională și numărul tot mai mare de investiții private contribuie la consolidarea imaginii sale de oraș modern și atractiv.
Orașele mici și medii câștigă tot mai mult teren
Studiul scoate în evidență și o tendință interesantă: românii încep să privească tot mai atent către orașele mici și medii. Localități precum Sibiu, Alba Iulia și Arad au înregistrat unele dintre cele mai importante creșteri în clasamentul atractivității.
Specialiștii explică această evoluție prin faptul că tot mai multe persoane caută un nivel ridicat al calității vieții, servicii publice eficiente și un mediu mai puțin aglomerat decât cel întâlnit în marile centre urbane.
Top 10 cele mai atractive orașe din România în 2026
- Brașov
- Cluj-Napoca
- Constanța
- Timișoara
- Sibiu
- Oradea
- Iași
- București
- Alba Iulia
- Arad
Clasamentul arată că, dincolo de salarii și oportunități profesionale, românii acordă o importanță tot mai mare confortului de zi cu zi și calității mediului în care trăiesc. Tocmai de aceea, orașele care reușesc să ofere un echilibru între dezvoltare și calitatea vieții devin tot mai atractive în ochii celor care se gândesc la o mutare.