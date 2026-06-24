Orașul din România în care cei mai mulți români și-ar dori să locuiască. A depășit Clujul și Bucureștiul

Rezultatele cercetării arată că orașele care reușesc să ofere aceste avantaje câștigă teren în fața centrelor urbane extrem de aglomerate, chiar dacă acestea din urmă continuă să ofere cele mai multe oportunități de carieră.

Bucureștiul și Clujul nu mai ocupă prima poziție

Deși Capitala rămâne principalul motor economic al țării și orașul cu cele mai mari salarii, aceasta a coborât până pe locul opt în clasament. Specialiștii spun că traficul, aglomerația, poluarea și nivelul ridicat de stres influențează tot mai mult percepția locuitorilor asupra calității vieții.

Nici Cluj-Napoca nu a reușit să își păstreze poziția dominantă. Orașul ocupă locul al doilea în clasament, fiind apreciat în continuare pentru oportunitățile de angajare, mediul universitar și oferta bogată de evenimente culturale și sportive.

Pe locul al treilea se află Constanța, care continuă să atragă prin poziționarea la Marea Neagră și prin dezvoltarea economică din ultimii ani.

În top se mai regăsesc Timișoara, Sibiu, Oradea, Iași, Alba Iulia și Arad, orașe care au devenit tot mai atractive pentru cei care își doresc o schimbare.

Orașul care a ajuns lider în preferințele românilor

Prima poziție a clasamentului este ocupată de Brașov. Orașul de la poalele Tâmpei este considerat de mulți români locul ideal pentru trai, datorită combinației dintre dezvoltarea economică, infrastructura în continuă modernizare și apropierea de natură.

În ultimii ani, Brașovul a atras numeroși locuitori din alte regiuni ale țării, inclusiv din București. Mulți dintre cei care aleg să se stabilească aici spun că apreciază ritmul mai relaxat al vieții, aerul mai curat și accesul rapid la zonele montane.